Departament Stanu USA o "lex Tusk". Odpowiedź polskiego MSZ

Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym odniósł się do ustawy "lex Tusk" . "Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowych przepisów, które mogą zostać wykorzystane do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce" - napisał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller.

Wcześniej do ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich odniósł się w TVN24 także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Oświadczenie MSZ

"Rosyjski wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski musi być gruntownie zbadany"

Resort przekonuje, że "komisja będzie procedować w myśl zasady prawdy obiektywnej, analizując wszelkie dostępne dowody, również takie, które zostaną przedstawione przez zainteresowane strony". "Ponadto każdy, wobec kogo Komisja wyda decyzję, będzie uprawniony do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego w toku dwuinstancyjnego postępowania oraz do wnioskowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia" - dodano.