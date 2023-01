Departament Stanu USA: nie posiadamy czołgów Leopard, to pytanie do krajów europejskich

Premier Mateusz Morawiecki pytany, czy wystąpi do Niemiec o zgodę na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard, odparł: "wystąpimy o taką zgodę, ale to temat drugorzędny". - Nawet gdybyśmy jej ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę – dodał.