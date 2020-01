Juszczyszynowi "cofnięto delegację na przejazd służbowy, a nie na dokonanie oględzin dokumentów"

Sędzia Paweł Juszczyszyn przyjechał we wtorek rano do Kancelarii Sejmu, aby zapoznać się z listami poparcia sędziów nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przebywający na urlopie prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i zarazem członek KRS Maciej Nawacki o godzinie 6.30 - kiedy Juszczyszyn był już w drodze do Warszawy - wysłał do sądu odręcznie napisane zarządzenie, że wycofuje delegację sędziego. Kilka godzin później poinformował, że przerywa urlop.