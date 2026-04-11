Polska

Nawet dzieci podpisywały ten dokument. "Unikat"

f16 deklaracja
Historia "Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych"
Źródło: TVN24, "Fakty po południu"
W 1926 roku ponad milion Polaków podpisało "największą laurkę świata" dla Stanów Zjednoczonych w podziękowaniu za ogromną pomoc humanitarną. Najmłodsi z sygnatariuszy tego wyjątkowego aktu wdzięczności mieli zaledwie osiem lat. Ośrodek Karta chce przywrócić pamięć o ich losach i organizuje konkurs dla młodzieży. Patronem akcji jest TVN24.

"Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" była gestem, wdzięczności za amerykańskie wsparcie - na drodze do niepodległości i po jej odzyskaniu. Zebrano 1,3 miliona podpisów polityków, urzędników, nauczycieli, i przede wszystkim dzieci, różnych wyznań i z różnych środowisk. Mieli jedno wspólne przesłanie zbiorowe "dziękujemy".

- Wtedy to reklamowano jako największy list jednego narodu do drugiego, bo właściwie podzięka jest dla społeczeństwa amerykańskiego, a nie tylko jego władz. To jest rzeczywiście unikat. Nie spotkaliśmy niczego podobnego - mówił Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika "Karta".

1,3 miliona Polaków podpisało niezwykły dokument
1,3 miliona Polaków podpisało niezwykły dokument

Gigantyczna pomoc Amerykanów dla niepodległej Polski

Jak tłumaczył redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" Jacek Stawiski, powstanie niepodległej Polski po I wojnie światowej nie było przesądzone. Potrzebne było poparcie ówczesnych mocarstw. Dzięki kontaktom Ignacego Paderewskiego z administracją prezydenta USA Woodrowa Wilsona prezydent zadeklarował, że jednym z celów wojennych, a także celów powojennego ładu, powinno być powstanie państwa polskiego.

To był słynny, trzynasty punkt pokojowego planu Wilsona. Ale na tym zaangażowanie Ameryki się nie skończyło. W wyniszczonej wojną Polsce brakowało dosłownie wszystkiego. Wtedy z pomocą przyszła Amerykańska Administracja Pomocy kierowana przez Herberta Hoovera.

- To była pomoc ratunkowa, to nie jest słowo przesadne. Pomoc była gigantyczna. To się działo miedzy 1919 a 1922 rokiem - podkreślił Zbigniew Gluza.

Do Polski trafiły wówczas tysiące ton jedzenia, leków, sprzętu i odzieży. Z pomocy każdego miesiąca korzystało około miliona dzieci, którym wydano łącznie ponad 700 milionów posiłków.

"Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych"  
"Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych"  
Historia "adresu dziękczynnego" dla USA

Z pomysłem "adresu dziękczynnego" wyszedł stojący na czele Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Leopold Kotnowski. Szatę graficzną zaprojektowali najlepsi ówcześnie polscy artyści. Każde województwo miało swoją wyjątkową kartę tytułową. W ciągu kilku miesięcy zebrano podpisy obywateli z niemal całego kraju. Najmłodsi podpisujący byli równolatkami niepodległej Polski. Co ciekawe, długo przyjmowano, że sygnatariuszy było aż 5,5 miliona.

Deklarację - z okazji 150-lecia powstania Stanów Zjednoczonych - przekazano na ręce prezydenta Calvina Coolidga i na 70 lat o wszystkim zapomniano.

"Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych"  
"Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych"  
Deklarację odkryli pracownicy Biblioteki Polskiej przy Bibliotece Kongresowej. Wówczas ambasadorem w Waszyngtonie był Jerzy Koźmiński. - Pamiętam, sprawdziłem w kalendarzu, był 23 sierpnia 1996 roku. Miałem okazję po raz pierwszy zobaczyć trzy wybrane tomy - relacjonował.

Moment był wtedy niezwykle ważny, bo Polska starała się wówczas o wejście do NATO. - W Waszyngtonie była delegacja ministra obrony RP, gospodarzem był sekretarz obrony USA. Wykorzystaliśmy to, żeby opowiedzieć o tym niezwykłym odkryciu. To zrobiło wrażenie - opowiadał były ambasador.

"Budowanie więzi pokoleniowej". TVN24 patronuje akcji Ośrodka Karta
"Budowanie więzi pokoleniowej". TVN24 patronuje akcji Ośrodka Karta

Paulina Chacińska-Wysota

Konkurs "Zbiorowy portret stulecia" pod patronatem TVN24

Deklaracja musiała jednak poczekać kolejnych kilkanaście lat by, dzięki wysiłkom Polaków, ją zdigitalizowano. Ośrodek Karta opracował podpisy - i dziś każdy może - na portalu polska1926.pl poszukać śladu swojego przodka.

Stąd organizowany przez Kartę, wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, konkurs "Zbiorowy portret stulecia". Jest on adresowany do młodzieży.

- Konkurs jest taką zachętą do odnajdywania podpisów osób z bliskiego otoczenia, z rodziny, ze szkoły, z miejscowości, z miasta, swojej okolicy. Odnajdowania podpisów, szukania dokumentów, materiałów na temat losów tych osób, co się z nimi działo dalej oraz takiego kreatywnego przetworzenia i pokazania tego - tłumaczyła Alicja Wancerz-Gluza z Fundacji Ośrodka Karta.

Akcja objęta jest patronatem TVN24. Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu "Szkoła Ucząca Się".

Prace konkursowe można wysyłać do 5 maja. Nagrodą jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie szczegóły i przede wszystkim - podpisy są na stronie polska1926.pl

