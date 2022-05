Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację samorządowców z Ruchu "TAK! Dla Polski" 

czytaj dalej

Dorota Masłowska rapowaniem w utworze "Motyle" wywołała falę krytyki wśród słuchaczy rapu. Pisarka odniosła się do negatywnych komentarzy we wpisie na Facebooku: "Nie będę wchodzić w polemikę z tym pożarem, zwłaszcza że to ten typ ognia totalnego, szalonego, który pali strażaków i węże strażackie, jak również gaszącą go wodę" - napisała.