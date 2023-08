Jarosław Kaczyński o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego: będzie inna niż poprzednie

Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego pokażemy, że proces rozbudowy i modernizacji polskiej armii trwa - mówił w Wesołej wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Chcemy, by organizowane w całym kraju pikniki i defilada zachęciły Polaków do służby wojskowej - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

- Te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią - jest czymś, co jest do pokazania, czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel i bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć - mówił Kaczyński. - To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu - zapewnił.