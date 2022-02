Donald Tusk: Morawiecki bezwstydnie manifestuje, że nie ma nic do powiedzenia w rządzie

Brak reakcji premiera Mateusza Morawieckiego na słowa Zbigniewa Ziobry to smutny obraz. Chcielibyśmy mieć przekonanie, że jest jakiś pilot, który prowadzi ten pojazd w zdecydowany sposób. Tego się oczekuje od premiera - skomentował Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk: Morawiecki bezwstydnie manifestuje, że nie ma nic do powiedzenia w rządzie

Reakcję premiera na słowa Ziobry komentował w rozmowie z reporterką TVN24 Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Nie pierwszy raz Mateusz Morawiecki demonstruje - dość bezwstydnie - że nie ma nic do powiedzenia w tym rządzie - ocenił.

To - dodał Tusk - "smutny obraz, bo chcielibyśmy mieć premiera, który podejmuje decyzje, bierze odpowiedzialność, rządzi, dyscyplinuje złych ministrów". - Ale to też jest bardzo złe z punktu widzenia Polski. Szczególnie w tym trudnym czasie chcielibyśmy mieć przekonanie, że jest jakiś pilot, który prowadzi ten pojazd w zdecydowany sposób. Tego się oczekuje od premiera - podkreślił.

Tusk: kolejna odsłona geopolitycznego dramatu

Zdaniem Tuska środowa decyzja TSUE i reakcja polskich władz to "kolejna odsłona tego geopolitycznego dramatu, który nam wyszykował PiS". - Dzisiaj w obozie rządzącym mamy dwa nurty. Jeden jest eurosceptyczny - z Morawieckim, Kaczyńskim - a drugi jest jawnie antyeuropejski - z Ziobrą i innymi politykami z jego ugrupowania - powiedział.

- To, co dzisiaj proponuje PiS, to albo osamotnienie w Unii, albo wyjście z Unii. Kiedy mówiłem o tym parę miesięcy temu, niektórzy mówili, że przesadzam. Dzisiaj już chyba wszyscy widzimy, że dokładnie na tym polega ta pseudostrategia PiS-u - dodał szef PO.