Polska "Komunikat partyjny". Burza po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji Kuba Koprzywa |

Gawkowski: nielegalny TK chce odebrać ludziom prawo do szczęścia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- Nielegalny Trybunał pana (Bogdana) Święczkowskiego chce odebrać prawo do szczęścia setkom, w przyszłości być może tysiącom osób, które liczyły, że prawo będzie w Polsce prawem i żadne polityczne wpływy nie będą miały znaczenia - ocenił w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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Jego zdaniem "Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji".

Wicepremier ocenił, że rozporządzenie o transkrypcji aktów jednopłciowych "dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością". - Dzisiaj pan Święczkowski tę szansę, tę godność wyrzuca do kosza - stwierdził. Zadeklarował też, że "prace nad rozporządzeniem dotyczącym wsparcia transkrypcji będą dalej trwały".

Gawkowski powiedział, że stawia "publiczny akt oskarżenia panu Święczkowskiemu, że łamie konstytucję". - Łamie konstytucję w artykule numer 30, czyli w artykule dotyczącym godności człowieka - mówił.

Katarzyna Kotula o decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw

Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula przypomniała, że "wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jednoznacznie stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w tym składzie przestał pełnić swoją funkcję".

- Dziś tak naprawdę decyzja czy też komunikat Trybunału Konstytucyjnego nie będzie prawem obowiązującym ani prawem wiążącym i rząd koalicji 15 października zamierza robić to, co sobie zaplanował wtedy, kiedy zapadł wyrok TSUE, a później polskie sądy, czyli Naczelny Sąd Administracyjny i sądy WSA wypowiadały się w sprawie kolejnych par, w sprawie kolejnych przypadków tych małżeństw, które zostały zawarte za granicą - mówiła.

Kotula zaznaczyła, że nowelizacja to nie jest zmiana prawa i artykułu konstytucji, który mówi o tym, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

- Rząd się nie zatrzyma, to znaczy 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie, które w sposób systemowy ureguluje kwestie związane z transkrypcją - zapowiedziała. Zdaniem Kotuli decyzja TK to "komunikat polityczny, komunikat partyjny, to jest komunikat wydany z centrali partii".

Kotula: decyzja TK to komunikat partyjny Źródło: TVN24

Decyzja TK w sprawie transkrypcji aktów małżeństw

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. "Wyrok" został wydany w trzyosobowym składzie: prezes TK Bogdan Święczkowski, Stanisław Piotrowicz i Wojciech Sych.

W uzasadnieniu sędzia Piotrowicz, były poseł PiS, mówił między innymi, że "badany przedmiot kontroli jest niezgodny z wzorcami, albowiem w kontrolowanym rozporządzeniu prawodawca uregulował materię zastrzeżoną konstytucyjnie, instytucję małżeństwa, zdefiniowaną w artykule 18 Ustawy Zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny". Jak dodał, w tej sytuacji transkrypcja małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą "nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków".