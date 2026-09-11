Waldemar Żurek o zwolnieniu Piotra Niemczyka z zakładu karnego
O godzinie 19.25 gościem "Faktów po Faktach" będzie Piotr Niemczyk. Program będzie dostępny na antenie TVN24 oraz w TVN24+.
Żurek przekazał tę informację w piątek po południu we wpisie na platformie X.
"Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Pan Niemczyk został właśnie zwolniony z zakładu karnego" - napisał minister.
Piotr Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych.
Został skazany wraz z innymi osobami przez warszawski sąd za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia. W obronie Niemczyka i innych wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL.
Decyzja sądu w sprawie Niemczyka
Wcześniej w piątek mecenas Jacek Dubois poinformował, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście wstrzymał w piątek wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka.
Również w piątek taka sama decyzja zapadła w trybie postanowienia w Sądzie Najwyższym, o czym poinformowało PAP biuro prasowe sądu.
Jest to pokłosie wniesionej wcześniej kasacji RPO Sylwii Gregorczyk-Abram, w którym wniosła ona o uchylenie wyroku, uniewinnienie mężczyzny oraz wstrzymanie wykonywania kary.