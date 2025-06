Anomalie przy urnach. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Pomyłki przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o pomyłkach podczas liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich Sąd Najwyższy, do którego wpływały te informacje, wydał oświadczenie. W niektórych komisjach błędnie wprowadzono dane, w związku z czym głosy kandydatów zostały w ostatecznym wyniku zamienione.

Sąd Najwyższy przekazał, że "dopuścił dowód z oględzin kart do głosowania" z kilkunastu komisji. W praktyce oznacza to podobny efekt, jak ponowne przeliczenie kart. Z reguły SN zleca przeprowadzenie takiego dowodu właściwemu sądowi rejonowemu.

Oświadczenie Sądu Najwyższego dotyczy następujących komisji:

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie

Obwodowej Komisji nr 13 w Mińsku Mazowieckim

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 i 61 w Bielsku-Białej

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Tarnowie

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 53 w Katowicach

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Tychach

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Brześciu Kujawskim.

Jak napisano w oświadczeniu Sądu Najwyższego, dopuszczono dowód z oględzin kart "w celu ustalenia liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na urząd Prezydenta RP".

Składanie protestów wyborczych

Czas na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta ruszył po podaniu przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej wiadomości wyniku i ogłoszeniu wyboru Karola Nawrockiego.

Określone podmioty, w tym m.in. wyborcy, mogą do 16 czerwca składać protesty wyborcze. Protest wyborczy można złożyć do SN wyłącznie na piśmie - bezpośrednio w SN lub nadać w polskiej placówce pocztowej.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie, będzie 2 lipca.

Kwestionowana izba rozstrzyga o wyborach

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r. za czasów rządów PiS, właściwa do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów jest utworzona wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy o KRS z 2017 r. Z tego powodu status tej izby jest kwestionowany przez obecny rząd, który przywołuje tu m.in. orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed 2018 r. kwestie wyborcze rozpatrywała ówczesna Izba Pracy Ubezpieczeń i Spraw Publicznych.

Różnica pomiędzy kandydatami w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła ponad 369 tysięcy głosów (Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286).

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo