Polska Decyzja o odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości "skutecznie doręczona" Oprac. Justyna Sochacka |

Ejchart: decyzja o odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości została skutecznie doręczona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Jastrzebowski/East News

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Michał Sopiński został w czwartek ostatecznie odwołany z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W związku z tą decyzją ministra sprawiedliwości obowiązki rektora objął dr hab. Sławomir Cudak. Gdy w czwartek pojawił się w budynku Akademii, aby rozpocząć pracę, przedstawiciele prawicowych mediów i poseł PiS Mariusz Gosek zablokowali mu dostęp do gabinetu. Wezwano policję.

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart na późniejszej konferencji prasowej poinformowała o skutecznym doręczeniu Sopińskiemu decyzji o odwołaniu. - Ponieważ przebywał w Karpaczu, pełniąc obowiązki służbowe, to tam decyzja została mu doręczona skutecznie - powiedziała.

- Funkcjonariusze Służby Więziennej przybyli na miejsce (...) mieli ze sobą podpisaną korespondencję i upoważnienie do jej doręczenia. Sopiński za pośrednictwem recepcji poinformował funkcjonariuszy, że nie zejdzie i nie odbierze korespondencji. Nie ma więc sytuacji, że adresata nie było i nie było możliwości nawiązania z nim kontaktu - relacjonowała wiceminister sprawiedliwości.

Żurek o Sopińskim: era uciekania dobiegła końca

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał na X, że Sopińskiemu "wydawało się, że ucieczka na Forum Ekonomiczne do Karpacza i barykadowanie się w hotelowym pokoju przed funkcjonariuszami Służby Więziennej zatrzyma bieg prawa". "To tak nie działa" - dodał.

Podsumował, że "era uciekania przed odpowiedzialnością bezpowrotnie dobiegła końca".

Panu Michałowi Sopińskiemu wydawało się, że ucieczka na Forum Ekonomiczne do Karpacza i barykadowanie się w hotelowym pokoju przed funkcjonariuszami Służby Więziennej zatrzyma bieg prawa.



To tak nie działa.



Świadoma odmowa odebrania pisma z rąk upoważnionych funkcjonariuszy… https://t.co/Qr4D0VgteJ — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 10, 2026 Rozwiń

Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołany

Wcześniej w czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że 9 września Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i oznacza to, że decyzja stała się ostateczna i wykonalna. Resort przekazał wówczas, że obowiązki rektora objął Sławomir Cudak i "jest uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz".

Michał Sopiński Źródło zdjęcia: Tomasz Jastrzebowski/East News

Sopiński napisał niedługo później na X, że "decyzje administracyjne są ostateczne z chwilą doręczenia stronie". "Nie z chwilą podpisu. Żadnej decyzji mi nie doręczono. Żurek znów łamie prawo" - dodał.

- W publicznych wypowiedziach Sopiński potwierdził, że odmawia przyjęcia decyzji o jego odwołaniu, czyli poświadczył to, że miał świadomość, iż tego dotyczy decyzja i świadomie zdecydował o odmowie jej przyjęcia. Ten stan rzeczy oznacza, że decyzja została skutecznie doręczona. Tak mówią przepisy. Odmowa przyjęcia korespondencji jest równoznaczna z jej doręczeniem - powiedziała na konferencji Ejchart.

Policja w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińska Źródło: TVN24

Za co minister odwołał Sopińskiego?

Resort sprawiedliwości poinformował w komunikacie, co przesądziło o decyzji Żurka. Wskazano na "nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności Służby Więziennej oraz nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską".

Wcześniej ministerstwo zarzucało Sopińskiego "demonstracyjną aktywność polityczną", w tym wspieranie otoczenia byłej partii Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry w mediach społecznościowych.

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