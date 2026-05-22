Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Decyzja Trumpa w sprawie żołnierzy. Zgorzelski o "wariancie marzeń"

|
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: moim zdaniem optymistyczny wariant to jest 15 tysięcy żołnierzy, bo teraz mamy 10, to jest wariant marzeń
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Teraz pewnie do orderów będą wypinali piersi ci, których na froncie nie było widać, ale to jest zupełnie nieistotne - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w "Jeden na jeden" w TVN24. Komentował decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy. Odniósł się też do sprawy poselskich kilometrówek.

Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy - ogłosił w czwartek wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump. Jak napisał, zrobił to ze względu na "sukces wyborczy" prezydenta Karola Nawrockiego" i "nasze relacje z nim". Szczegóły tej decyzji nie są jeszcze jasne. Wcześniej Pentagon informował o wstrzymaniu do naszego kraju rotacji 4 tysięcy żołnierzy i - według źródeł "New York Timesa" - najnowsza decyzja Trumpa była dla Pentagonu zaskoczeniem.

Zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak mówił, "roli Pałacu Prezydenckiego nigdy nie umniejszaliśmy". - W odróżnieniu od Pałacu, który często przywłaszczał sobie różnego rodzaju sukcesy, pomniejszając sukcesy MON-u - powiedział. 

W ostatnich dniach w USA wizytowali szef i wiceszef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk. Ten pierwszy spotkał się między innymi z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Donald Trump w swoim wpisie wymienił jednak prezydenta Karola Nawrockiego. Według Zgorzelskiego, "tutaj była naprawdę pełna synergia".

- Każdy swoją robotę musiał wykonać. Wspomniał prezydenta, bo trudno, żeby prezydent Trump wspominał premierów, wicepremierów i tak dalej.  Powiedział o swoim odpowiedniku, z którym się zna, lubi i to jest prawda oczywista - powiedział. Jak dodał, "teraz pewnie do orderów będą wypinali piersi ci, których na froncie nie widać było, ale to jest zupełnie nieistotne".

"To jest wariant marzeń"

Mówił w tym kontekście o rozmowach Kosiniaka-Kamysza w USA. - Optymistyczna wersja z rozmowy z Hegsethem była taka, że Polacy w tym jakby nowym rozdaniu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie będą konsultowani, więc prędzej czy później, czy to minister Kosiniak-Kamysz, czy generał Kukuła, czy ktoś z kierownictwa MON dowie się, jaka jest propozycja - powiedział Zgorzelski.

- Moim zdaniem optymistyczny wariant to jest 15 tysięcy (żołnierzy USA w Polsce), bo teraz mamy 10 tysięcy. To jest wariant marzeń, można powiedzieć. Ja bym powiedział 15 tysięcy plus, bo Polska i 20 tysięcy przyjmie i ugości - ocenił.

"Żelazny sojusznik"

Jak podkreślił, "najważniejsze jest to, że Stany Zjednoczone to nasz żelazny sojusznik, a Polska wobec Stanów Zjednoczonych jest najbardziej solidnym" z sojuszników. - Mamy na to naprawdę bardzo mocne papiery. Tymi papierami są po prostu szeleszczące miliardy dolarów, które płyną do Stanów Zjednoczonych, bo tam robimy zakupy naszego uzbrojenia - podkreślił.

Dodał, że nie bez znaczenia jest też amerykańska Polonia, która nadaje "emocjonalno-historycznego" wymiaru relacji polsko-amerykańskiej. - To jest taka przyjaźń od lat, która może nie jest wymierna w dolarach, nie jest wymierna w jakichś wartościach materialnych, ale często decyduje - mówił Zgorzelski.

Kilometrówki? "Całkowicie zlikwidować"

Wicemarszałek Sejmu pytany był też o głośną w ostatnim czasie sprawę kilometrówek posłów, czyli podróży związanych z wykonywaniem mandatu, które finansowane są z budżetu państwa. Jak zwróciła uwagę prowadząca Agata Adamek, w zeszłym rok jego partyjny kolega Paweł Bejda "wyjeździł ponad 36 tysięcy złotych". - Może jeździ tyle - skomentował Zgorzelski.

Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos

Zaznaczył jednak, że w jego opinii "kilometrówki należy całkowicie zlikwidować" - Albo ustalić ryczałt na jakimś minimalnym poziomie, albo zlikwidować. Naprawdę zlikwidować kilometrówki - powiedział wicemarszałek, który za 2025 rok rozliczył się z czterech tysięcy kilometrów podróży służbowych na koszt państwa.

Czy PSL zaproponuje w tej sprawie stosowny projekt? - Musimy to przegadać w klubie - odparł Zgorzelski, zapowiadając, że zaproponuje takie rozwiązanie. 

OGLĄDAJ: Piotr Zgorzelski: zlikwidować kilometrówki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował ads

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Agnieszka Pióro
Polska z jednym medalem mistrzostw świata Tokio 2025
Dlaczego świat nam odjechał?
Rafał Kazimierczak
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpPiotr ZgorzelskiWojsko
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
Donald Trump w czapce z daszkiem
Prezydent i szef MON zareagowali na słowa Trumpa
Polska
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
SpaceX
Lot megarakiety odwołany w ostatniej chwili
METEO
Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt
"Od 1949 roku to niebezpieczeństwo nie było w Niemczech tak realne"
Świat
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
imageTitle
Nagła śmierć mistrza kierownicy. Kilka dni wcześniej stał na podium
EUROSPORT
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Gorąca dyskusja o referendum w Krakowie
Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
Bartłomiej Plewnia
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica