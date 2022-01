Odremontują wieżę ciśnień sprzed stu lat. Dawniej służyła lotnikom

czytaj dalej

Z Agatą Kornhauser-Dudą zgodziłyśmy się co do trzech punktów, co do których my, posłanki Koalicji Obywatelskiej, mamy nieustające zastrzeżenia - mówiła w "Kropce nad i" Barbara Nowacka, która uczestniczyła w poniedziałek w spotkaniu z pierwszą damą w sprawie lex Czarnek. Agnieszka Ścigaj z koła poselskiego Polskie Sprawy oceniła, że ustawa "odzwierciedla przede wszystkim chore ego ministra, któremu się wydaje, że zawsze będzie ministrem".