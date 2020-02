Polskie problemy z praworządnością znów na najważniejszej sali plenarnej Europy

W Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego późnym wieczorem odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej na temat praworządności w Polsce. Wniosek o dodaniu tego punktu do sesji Parlamentu Europejskiego złożyła Frakcja Odnowić Europę, uzasadniając to podpisaniem ustawy represyjnej wobec sędziów w Polsce.

W wieczornym bloku debat europosłowie będą rozmawiać na temat praworządności w Polsce. To rezultat przyjęcia w styczniu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdził, że sytuacja w obu państwach się pogarsza. Zaapelował też do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszenia wartości unijnych.