Premier o nieistniejących służbach z mównicy sejmowej

Obrona ministra

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Mariusz Kamiński to "najlepszy koordynator służb specjalnych, jakiego miała Polska od bardzo dawna". - Cztery i pół tysiąca grup przestępczych (zostały - red.) rozbite w czasie działalności pana ministra Mariusza Kamińskiego. To jemu zawdzięczamy. To jest jednocześnie, drodzy przedsiębiorcy, drodzy rodacy, wyrównanie pola gry dla was - stwierdził.