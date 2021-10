Debata w europarlamencie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. "Myślę, że przeliczy się nasz rząd"

Grela: zaczynam wątpić w umiejętności dyplomatyczne pana premiera

Marek Grela ocenił, że jeśli intencją było poprawienie pozycji negocjacyjnej Polski w sporze z Brukselą to "można powiedzieć, że w świetle tego, co wczoraj usłyszeliśmy w przemówieniu premiera, że podjęto błędną decyzję". - Co zaskakuje, to niezwykła ostrość tego wystąpienia. Różnie się to tłumaczy, że to było adresowane do elektoratu PiS-u, do eurosceptyków, że chodziło o pozyskanie głosów, ale jednak forum nie było odpowiednie - stwierdził.