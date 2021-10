Eurodeputowani Bartosz Arłukowicz i Anna Zalewska o debacie w europarlamencie z udziałem premiera Morawieckiego

Wtorkowa debata w europarlamencie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego była zdaniem Bartosza Arłukowicza "bardzo smutna". Eurodeputowany PO ocenił w "Faktach po Faktach", że "to, co się wydarzyło dzisiaj, tak naprawdę pokazało miejsce w Europie, w którym jesteśmy". Europosłanka PiS Anna Zalewska przekonywała zaś, że "cała dyskusja, agresywna i bardzo pogardliwa w stosunku do Polski, była pisana polską totalną opozycyjną ręką".

W Parlamencie Europejskim odbyła się we wtorek debata o "kryzysie praworządności w Polsce i prymacie unijnego prawa" związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Głos zabrała między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Mateusz Morawiecki. Po nich przemawiali przedstawiciele różnych grup politycznych w PE.

Przebieg wtorkowej dyskusji komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 eurodeputowani Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej.

Arłukowicz: mieliśmy obraz kompletnie osamotnionego premiera, który był bardzo butny

Zalewska mówiła, że debata odbyła się na wniosek socjalistów w europarlamencie. Oceniła, że podnieśli oni ten temat, "żeby z mównicy Parlamentu Europejskiego mogli obrażać Polaków i Polskę". Oceniła przy tym, że "cała dyskusja, agresywna i bardzo pogardliwa w stosunku do Polski, była pisana polską totalną opozycyjną ręką".

Zdaniem Arłukowicza, "to była bardzo smutna debata". - Dlatego, że mieliśmy obraz kompletnie osamotnionego premiera, który był bardzo butny - powiedział. Według europosła, "premier został dzisiaj znokautowany". - To, co się wydarzyło dzisiaj na tej sali, tak naprawdę pokazało miejsce w Europie, w którym jesteśmy. To napawa mnie osobiście smutkiem - przyznał.

Jak mówił, "90-95 procent wypowiedzi w Parlamencie Europejskim, było wypowiedziami, które (…) zwracały się do premiera o to, żeby zawrócił z drogi, którą dzisiaj postępuje, drogi do polexitu".

Arłukowicz zwrócił również uwagę, że "dzisiaj zaszło bardzo ciekawe zjawisko w europarlamencie". - Zupełnie zatarły się podziały partyjne, kompletnie tego dzisiaj nie było. Podchodzili do nas, czyli do polskich europosłów, europosłowie z innych państw, z innych partii, z którymi na co dzień konkurujemy (...) i mówili: trzymajcie się, jesteśmy z wami, przekażcie Polkom i Polakom, że my was tu będziemy wspierali - relacjonował.

Zalewska o słowach szefowej KE: przykład napadania na niezależne instytucje

Zalewska komentowała słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wypowiedziane do polskiego premiera na koniec debaty. - Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić - mówiła szefowa KE.

Według europosłanki PiS, jest to "przykład absolutnego, bezkompromisowego napadania na niezależne instytucje". Przekonywała też, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym, iż "polski sędzia nie może stawiać ponad konstytucję prawa Unii Europejskiej, szczególnie tam, gdzie nie są oddane Komisji Europejskiej kompetencje".

Zalewska oceniła, że debata w PE "była zaplanowana, rozpisana na role". Pytana, kto pisał te role, odparła, że "między innymi koleżanki i koledzy z totalnej opozycji". - Parlament jest od debatowania, natomiast jeżeli państwo wysłuchają tego, co się działo na mównicy sejmowej Parlamentu Europejskiej ze strony totalnej większości, to nie miało nic wspólnego z dialogowaniem - uznała.

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24