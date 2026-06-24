Polska "Sukces rodzi sukces". Debata o relacjach polsko-amerykańskich Adrian Wróbel |

Debata TVN24+ na 250 rocznicę istnienia USA Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Nowym Jorku, z udziałem Fundacji Kościuszkowskiej i TVN, z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych odbyła się debata "USA-Polska. Historia solidarności". Poruszono w niej wspólną historię naszych krajów, od bohaterów amerykańskiej wojny o niepodległość, przez kulisy wejścia Polski do NATO, aż po współczesne wyzwania bezpieczeństwa.

Wśród gości byli: były ambasador RP przy NATO i ONZ Bogusław Winid, laureat Nagrody Pulitzera dziennikarz Alex Storożyński oraz korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. Rozmowę poprowadził Piotr Kraśko. Wśród gości specjalnych znaleźli się Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery Poland, oraz Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej.

Wśród poruszonych wątków znalazła się zmiana, jaka dokonała się w wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych.

- Ludzie, którzy jadą do Polski, wracają i mówią: wow, tam jest po prostu pięknie - powiedział Storożyński.

- Niektórzy z nich nie chcą wracać do Stanów, chcą zostać w Polsce - stwierdził Wrona.

Storożyński zgodził się z uwagą korespondenta. - Tak właśnie jest. I to prawda. Chodzi o gospodarczy cud. Wiecie, sukces rodzi sukces - ocenił Storożyński. Przypomniał też o emigracji Polaków do Irlandii i Wielkiej Brytanii. - Pół miliona Polaków pojechało pracować do Irlandii, a myślę, że około miliona do Wielkiej Brytanii. A teraz ciągle widzi się w wiadomościach, w różnych kanałach informacyjnych historie typu: wracam i otwieram firmę w Polsce - powiedział.

Były ambasador o powrotach do Polski

Winid zwrócił uwagę na podobne zjawisko w USA. - W Chicago jest konsulat, który jest wręcz przytłoczony liczbą wniosków od osób ubiegających się o polskie obywatelstwo. Dla stosunkowo małego konsulatu z bardzo ograniczonym budżetem to szok. Nagle pojawiają się setki, jeśli nie tysiące wniosków o obywatelstwo polskie. Niektóre z tych formalności są trudniejsze, inne łatwiejsze, ale mimo wszystko jest to nowe zjawisko - ocenił.

Wrona przypomniał wówczas, że aktor Jesse Eisenberg również przyjął polskie obywatelstwo - stało się to w 2025 roku. - Nie żartuję, mówiąc, że niektórzy Amerykanie, gdy odwiedzają Polskę, zostają tam na stałe. Kiedy wracam do mojego rodzinnego miasta, do Krakowa, poznaję coraz więcej Amerykanów, którzy przeprowadzają się tam i zostają na zawsze - zauważył korespondent "Faktów" TVN.

Pełna debata jest dostępna na TVN24+ jako wideo na życzenie:

OGLĄDAJ: Amerykanie z podziwem o Polsce. "Nie żartuję, jak o tym mówię" Zobacz cały materiał