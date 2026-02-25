Logo strona główna
Ukraińców "dziwi" spór o SAFE. "Nad czym tutaj dyskutować?"

|
Ćwiczenia polskiego wojska
Co o SAFE mówią ukraińscy dyplomaci? "Polska powinna się cieszyć"
Źródło: TVN24
Na polskiej scenie politycznej trwa dyskusja o programie SAFE. Jak przekonywali goście debaty w TVN24+, tego sporu nie rozumieją nasi wschodni sąsiedzi, którzy od czterech lat walczą z rosyjskim najeźdźcą. Eksperci zwracali też uwagę na niewykorzystane nadal doświadczenie Ukraińców z pola walki i podkreślali szansę na przełom w tej kwestii w związku z możliwością wykorzystania unijnych środków.
Od czterech lat za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowa wojna. Ukraińska armia stawia opór napaści, która w założeniu Kremla miała trwać zaledwie kilka dni. Brutalny akt rosyjskiej agresji zmienił wyobrażenie o zagrożeniu, jakim jest Moskwa dla Europy. Pojawia się natomiast szansa na to, aby wykorzystać doświadczenie i wiedzę ukraińskiego wojska do zbudowania potencjału obronnego na Starym Kontynencie.

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
