Trzaskowski z flagą Nawrockiego. Co się stało, "gdy zgasły światła"

Trzaskowski z flagą Polski na debacie (28.04.2025) Źródło: Super Express

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Podczas zorganizowanej przez "Super Express" debaty prezydenckiej kandydat KO Rafał Trzaskowski ustawił na mównicy flagę Polski. - To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich - wyjaśnił Trzaskowski.

Adrian Zandberg z Partii Razem rozpoczął poniedziałkową debatę kandydatów w wyborach prezydenckich, zadając pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu. Kandydat KO podszedł do pulpitu z flagą Polski. - Panie pośle, zanim odpowiem na pana pytanie, pozwoli pan, że powiem, co tu robi ta polska flaga - stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy dodał, że "to jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a potem, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała". - Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju. Każdy to wie z historii Polski. Każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. Flagi się po prostu nie porzuca i dlatego ją dzisiaj tutaj mam - oświadczył Trzaskowski. Karol Nawrocki nie odniósł się do wypowiedzi Trzaskowskiego.

OGLĄDAJ NA ŻYWO: Debata prezydencka w TVN24+

Rafał Trzaskowski Źródło: Super Express

Flagi na debacie

W czasie debaty w Końskich 11 kwietnia kandydat PiS Karol Nawrocki wyciągnął na mównicę dwie flagi - biało-czerwoną oraz tęczową. Przed sobą postawił flagę Polski, przed Rafałem Trzaskowskim - tęczową. Niedługo po tej sytuacji kandydatka Lewicy Magdalena Biejat powiedziała: - Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę, (że - red.) ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę - dodała. Podeszła następnie do Trzaskowskiego i przejęła od niego flagę.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk już podczas poniedziałkowej debaty umieścił na portalu X nagranie z biało-czerwoną flagą w pustym studiu debaty w Końskich. "To kluczowa publikacja! Fakty są takie! Nawrocki porzucił flagę własnego kraju!" - czytamy w opisie nagrania.

To kluczowa publikacja! Fakty są takie! Nawrocki porzucił flagę własnego kraju! Proszę o mocny rt!!! #Trzaskowski2025 #PorzuconaFlaga pic.twitter.com/EqxMn6pSJP — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 28, 2025 Rozwiń

Do kwestii flagi pozostawionej w studiu odniósł się na X również Piotr Witwicki, jeden z prowadzących debatę w Końskich. "Trochę nie uwierzyłem, że ta flaga została, ale zacząłem przeglądać swoje archiwalne już zdjęcia po debacie i rzeczywiście jest w tle" - przekazał dziennikarz.