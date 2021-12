Debata "Stan wojenny. 40 lat". Rozmowa o stanie wojennym i jego konsekwencjach

Jak zdefiniować stan wojenny? Jak wyglądały przygotowania do niego? Czy oczywista była radziecka decyzja o braku interwencji? Co na ten temat mówią historyczne raporty? Między innymi te tematy poruszali goście debaty "Stan wojenny. 40 lat" w TVN24. - Gdyby stan wojenny nie został wprowadzony, bądź gdyby się załamał (...), trzeba byłoby jednak założyć, że interwencja radziecka jest bardzo prawdopodobna - ocenił historyk profesor Paweł Machcewicz.

W niedzielę, w przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, na antenie TVN24 odbyła się debata "Stan wojenny. 40 lat", którą poprowadził Jacek Stawiski. Zaproszeni goście dyskutowali na temat wpływu stanu wojennego na dalszą historię naszego kraju, a także analizowali okoliczności jego wprowadzenia.

Jak zdefiniować stan wojenny? Prof. Majchrzak: najbardziej mi się podoba określenie kontrkontrrewolucyjny zamach stanu

W pierwszej części programu udział wzięli historycy. Profesor Andrzej Paczkowski mówił, że "pierwsze ruchy związane z wprowadzeniem stanu wojennego, takie fizyczne, mechaniczne, rozgrywały się już wcześniej" niż w przededniu wprowadzenia go.

- Już parę dni wcześniej następowała koncentracja niektórych jednostek. Przygotowania grup specjalnych, które miały przeprowadzać uderzenia na na przykład na węzły telekomunikacyjne - powiedział.

Profesor Grzegorz Majchrzak mówił natomiast o tym, w jaki sposób można zdefiniować stan wojenny. - Mnie się najbardziej podoba określenie kontrkontrrewolucyjny zamach stanu - przyznał. Wskazywał przy tym, że "tak naprawdę stan wojenny był dziełem wojska, bo to wojskowi go wprowadzali". - Czy dyktatura wojskowa jest właściwym określeniem? Myślę, że też to jest dobre określenie w przypadku stanu wojennego. Jednak to wojsko było narzędziem partii komunistycznej, czyli dyktatura wojskowa komunistycznego wojska - dodał historyk.

Dr Grzegorz Majchrzak o tym jak zdefiniować stan wojenny TVN24

Prof. Machcewicz: Moskwa zdecydowanie stawiała na polskie wojsko

Profesor Paweł Machcewicz mówił natomiast, że według obecnego stanu wiedzy "wiemy, że 13 grudnia rzeczywiście Moskwa nie planowała interwencji". - Zdecydowanie stawiała na polskie wojsko, polską bezpiekę, polską partię. To oczywiście było dużo wygodniejszy wtedy. Koszty międzynarodowe takiej sytuacji były znacznie mniejsze - argumentował.

- Natomiast wiadomo, że wcześniej Moskwa brała pod uwagę możliwość interwencji. Były zaawansowane przygotowania do wprowadzenia wojsk do Polski na przełomie listopada i grudnia 1980 roku - kontynuował. Przyznał jednak, iż "gdyby stan wojenny nie został wprowadzony lub gdyby się załamał, gdyby okazało się, że opór społeczny jest większy i polska bezpieka i polskie wojsko sobie nie radzą z tym oporem, wtedy trzeba byłoby jednak założyć, że interwencja radziecka jest bardzo prawdopodobna".

Prof. Paweł Machcewicz: Wiemy, że 13 grudnia Moskwa nie planowała interwencji. Stawiała na polskie wojsko TVN24

- O ile dokumenty sowieckie z końca '81 roku raczej wskazują na to, że Rosjanie nie byli gotowi, nie chcieli interweniować, to dokumenty amerykańskie, raporty CIA, rozważają to jako realną możliwość - zwracał natomiast uwagę profesor Piotr Osęka.

Prof. Piotr Osęka o raportach ws. stanu wojennego TVN24

Wujec: zbierałam informacje, które przekazywałam później do "Tygodnika Mazowsze"

Działaczka opozycji w czasach PRL Ludwika Wujec mówiła w drugiej części debaty o życiu w realiach stanu wojennego i działalności w podziemiu. - Po wyjściu z interny byłam w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Tam robiłam paczki dla rodzin, ale też zbierałam informacje. W tym komitecie życie wyglądało tak, że ludzie robili paczki, segregowali, przyjmowali rodziny, zanosili im coś, a przy okazji zbierali informacje, kontaktowali się z różnymi strukturami podziemnymi, żeby je przekazać - wspominała.

Opozycjonistka powiedziała, że zbierała informacje, które przekazywała później przez pośredników do "Tygodnika Mazowsze".

Przyznała, że od 1984 roku "było wyraźniejsze podziemie". - Bo na przykład trzeba było się na dwa dni ukryć w jakimś tajnym mieszkaniu i razem z pozostałymi koleżankami i kolegami, na przykład z Anią Bikont, składać kolejny numer "Tygodnika Mazowsze" - dodała Wujec.

Ludwika Wujec o życiu po wprowadzeniu stanu wojennego TVN24

Bikont: głównie żyłam życiem podziemnym

Inna działaczka Anna Bikont powiedziała, że "głównie żyła życiem podziemnym". - Bo ukrywałam się z Heleną Łuczywo i Joanną Szczęsną, później jeszcze Małgorzatą Yamazaki, choć mnie nikt nie szukał. To ukrywanie było dlatego, że one się ukrywały. Ja mieszkałam z nimi, bo byłam tą osobą, która mogła otworzyć drzwi, pojechać gdzieś samochodem - mówiła.

Mówiąc o różnicy między życiem w podziemiu i poza nim, Bikont wspominała, że "ten świat na zewnątrz był światem przerażająco smutnym". - Było takie rozpędzenie w czasach Solidarności i to wszystko zastopowało (się - red.). Jak wychodziłam z tego świata podziemnego do świata naszych skrzynek, to miałam poczucie, że to jest świat takich smutnych, złamanych ludzi, a my robimy coś sensownego - dodała.

Anna Bikont: ja głównie żyłam życiem podziemnym TVN24

Gluza: myśmy już jesienią 81. roku uznali, że coś jest nie tak w rzeczywistości publicznej

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka Karta, który dokumentował to, co działo się po wprowadzeniu stanu wojennego, mówił, że "grupa, z której wyrosła Karta była bardzo nietypowa". - Dlatego, że myśmy już jesienią '81 roku uznali, że coś jest nie tak w rzeczywistości publicznej. Przygotowaliśmy pismo, które się miało nazywać "Odmowa", ale w rozumieniu także protestu przeciw polityce Solidarności - mówił opozycyjny działacz w PRL.

Wskazywał, że "oczywiście głównym przeciwnikiem była władza, kłamliwa". - Propaganda, która się wtedy rozgrywała jednak była skuteczna i myśmy uważali, że tutaj to jest jakieś naruszanie rzeczywistości publicznej - dodał Gluza.

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka Karta: myśmy już jesienią 81. roku uznali, że coś jest nie tak w rzeczywistości publicznej. TVN24

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24