Polska

Debata przed głosowaniem w Sejmie. Bogucki do Tuska: współczuję takiego ministra

Zbigniew Bogucki
Bogucki do premiera: współczuję takiego ministra
Źródło: TVN24
Wiem, żebyście chcieli mieć takie przepisy, żeby wszystkich trzymano w aresztach, tylko wasi posłowie wyjeżdżali do Budapesztu - mówił w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jeszcze przed głosowaniem nad wetem prezydenta w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Głos zabrał też szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który krytykował wystąpienie ministra i ocenił, że ten "gigantycznie się skompromitował". 

W piątek Sejm zagłosował przeciwko odrzuceniu weta prezydenta Karola Nawrockiego do obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 lutego br. i innych ustaw. Reforma dotyczyła m.in. zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów.

Jeszcze przed podjęciem decyzji przez Sejm głos w sprawie projektu ustawy zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Bogucki: prezydent złożył własny projekt

Prezydencki minister mówił o powodach, dla których prezydent zawetował ustawę. Nowelizacja miała zmienić m.in. kryteria stosowania tymczasowego aresztowania z powodu tak zwanej surowości kary. Górna granica kary pozbawienia wolności - rozumiana jako surowa - miała zostać podniesiona z 8 do 10 lat. 

Według Boguckiego zmiana ta miałaby utrudniać stosowanie tymczasowego aresztu wobec osób dopuszczających się przestępstw związanych m.in. ze szpiegostwem. - Nie można by było zastosować tymczasowego aresztowania, gdyby nie było innych przesłanek, a ta byłaby jedyną - argumentował szef KPRP. 

Poinformował też, że prezydent złożył w Sejmie własny projekt. - Projekt ustawy, w którym prezydent mówi: Nie zgadzam się na przedłużające się tymczasowe aresztowania. Nie zgadzam się na to, żeby one trwały w nieskończoność. Ale nie zgadzam się także na to, żeby chronić pedofilów - powiedział Bogucki. Prezydent poinformował o wecie 13 marca. W uzasadnieniu Pałacu Prezydenckiego pojawiły się sugestie, że nowe przepisy "godzą w ochronę małoletnich dzieci".

Bogucki dodał, że w projekcie prezydenckim przewidziany jest zakaz stosowania tzw. owoców z zatrutego drzewa, a więc zakaz wykorzystywania dowodów zgromadzonych na skutek czynów zabronionych. Jednak - jak wskazał szef KPRP - w inicjatywie prezydenta zapisano wyjątki od tej zasady. Jak wyjaśnił mają one dotyczyć szczególnych przypadków, kiedy chodzi o bezpieczeństwo państwa, czy bezpieczeństwo dzieci.

Projekt koalicji rządzącej również zawierał wyłączenia od zakazu wykorzystywania dowodów do celów postępowania karnego, uzyskanych za pomocą czynu zabronionego, gdy zostały one pozyskane "w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności". 

Bogucki wymienił też inne zapisy prezydenckiego projektu, jak ograniczenie możliwości działania prokuratora w ramach art. 60 Kpk. Dodał, że w projekcie prezydenta jest też mowa o tym, żeby to sąd decydował w przypadku listu żelaznego. - To było nadużywane, trzeba to oddać sądowi - podkreślił. - I te wszystkie przepisy, które są dobre i które w sposób zmanipulowany niektórym grupom próbowaliście przekazać, dzisiaj są w ustawie prezydenckiej - zaznaczył Bogucki, zwracając się do rządzących.

Żurek: chcielibyście wszystkich trzymać w aresztach

Po wystąpieniu Boguckiego głos zabrał minister sprawiedliwości i odniósł się do argumentów szefa KPRP o stosowaniu tymczasowego aresztu. - W przypadkach tych przestępstw, które wymieniał pan minister Bogucki, sądy nie stosują tymczasowego aresztowania. Taka jest praktyka. Badaliśmy statystyki i teraz przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania będą mogły być nadal przez sąd wykorzystane: jeżeli jest utrudnianie śledztw, jeżeli jest obawa matactwa, obawa ucieczki, ukrywania się - mówił Waldemar Żurek. 

Podczas dyskusji w Sejmie poprzedzającej głosowanie minister sprawiedliwości podkreślił, że nowelizacja KPK proponowana przez rząd jest "efektem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, wybitnych polskich specjalistów - zarówno profesorów prawa, jak i praktyków". 

- Musimy mieć świadomość, że przepisy, które zostały wprowadzone w czasach ministra [sprawiedliwości Zbigniewa - red.] Ziobry generują bardzo negatywne konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji są przedłużające się areszty oraz łatwość stosowania tego typu środka - ocenił szef MS.

- Były także przypadki, kiedy w sposób nielegalny stosowano wobec polskich obywateli podsłuchy i różnego rodzaju środki, które były naruszeniem prawa, ale jednocześnie wykorzystano później te owoce zatrutego drzewa w procesach. We wszystkich demokratycznych, cywilizowanych krajach dowody, które zostały zebrane w sposób nielegalny wobec obywateli, są dyskwalifikowane przez sąd - przekonywał Żurek. 

Zawetowana nowela zakładała także w sposób jednoznaczny, że "wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej może nastąpić wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony organ".

- Ja wiem, że byście chcieli mieć takie przepisy, żeby wszystkich trzymano w aresztach, tylko wasi posłowie wyjeżdżali do Budapesztu. Tak by było idealnie - powiedział Żurek, zwracając się do zebranych na sali posłów PiS. Dodał, że trzymanie "wszystkich obywateli" w aresztach jest cechą państwa totalitarnego.

Ocenił ponadto, że "środowiska blisko związane z panem prezydentem odczytały tę nowelizację tak właśnie, jak powinna być odczytana". 

"Współczuję panu takiego ministra"

Po wystąpieniu Żurka głos ponownie zabrał Bogucki. - Przed chwilą wysłuchaliście - uwaga, podkreślam to - ministra sprawiedliwości - ironizował szef KPRP, co wywołało śmiech po prawej stronie sali plenarnej.

- Czy słyszeliście odwołanie chociaż do jednego przepisu ustawy karnej, Kodeksu postępowania karnego albo w ogóle takiego przepisu, który znajduje się w polskim systemie prawa? Nie. Było opowiadanie o ideach, o zamiarach, o pomysłach, o projektach, o wszystkim - kontynuował Bogucki. - Panie ministrze, pan się niestety tutaj - przepraszam, że użyję takiego sformułowania - gigantycznie skompromitował. Ja to kładę na karb pana cywilistycznej drogi, bo pan był sędzią, jak rozumiem, cywilistycznym - mówił w kierunku szefa MS. 

- Panie ministrze, podstawowa generalna zasada prawa karnego: jego jasność, czytelność, określoność. Panie ministrze! Studenci na drugim roku prawa to wiedzą, a pan wychodzi na mównicę w polskim Sejmie i takie rzeczy opowiada - powiedział Bogucki. 

Zdaniem szefa kancelarii prezydenta "absurdalnym argumentem jest, że sądy nie stosują aresztu", nawiązując w ten sposób prawdopodobnie do oceny Żurka o stosowaniu tymczasowego aresztu w przypadku wybranych przestępstw z przesłanki o surowej karze. - Nawet gdyby te przepisy miały uchronić jedno dziecko, jedną rodzinę, to trzeba je wprowadzić, bo taki jest nasz obowiązek - powiedział. 

Bogucki skomentował, że wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha "był lepiej przygotowany" w trakcie czwartkowego wystąpienia w Sejmie. - To źle wróży, jak pana zastępca nieidealnie, ale lepiej jest przygotowany - zaznaczył. 

Następnie zwrócił się do obecnego na sali premiera Donalda Tuska. - Panie premierze, ja nie chcę oczywiście wchodzić w pana kompetencje, ale głęboko bym się zastanawiał na pana miejscu, czy właściwa osoba jest na fotelu ministra sprawiedliwości. Wiem, że chrapkę też miał pan Roman Giertych jako nadprokurator. Ma pan kilku kandydatów, ale ten, który dzisiaj jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, po tym wystąpieniu naprawdę wyjątkowo się skompromitował - mówił. 

- Tak po ludzku to panu współczuję, panie premierze, mieć takiego ministra - dodał. 

Zmiany w regulaminie Sejmu

W piątek doszło też do zmian w regulaminie Sejmu.  Zostały przygotowane przez Prezydium izby. Według autorów mają one usprawnić przebieg posiedzeń Sejmu. Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu. Marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi kancelarii prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie posiedzenia.

Za uchwaleniem zmian w Regulaminie Sejmu było 235 posłów, przeciw opowiedziało się 196, a od głosu wstrzymała się jedna osoba. Sejm nie zgodził się na wnioski posłów PiS oraz z Demokracji Bezpośredniej, którzy chcieli odrzucenia zmian. Podczas prac w Sejmu politycy PiS określali proponowane modyfikacje jako "lex Bogucki".

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) odpierała zarzuty posłów PiS. Zapewniła, że celem zmian nie jest odbieranie głosu szefowi kancelarii prezydenta, tylko ograniczenie nadużyć. Wskazywała, że prezydencki minister może zabrać głos na początku danej dyskusji, następnie udzielić odpowiedzi, a na koniec punktu jeszcze raz zabrać głos. Niedziela przekonywała, że podczas ostatnich debat w Sejmie Bogucki wykorzystywał luki prawne i zabierał wielokrotnie głos odbiegając od głównego tematu dyskusji.

Jarosław Urbaniak (KO) podkreślał, że mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, a art. 186 dotyczy przywileju nadzwyczajnego zabrania głosu. Dodał, że Bogucki, wielokrotnie zabierając głos, złamał dobry zwyczaj, którego trzymali się szefowie kancelarii poprzednich prezydentów RP. Przyjęte zostały - jeszcze na etapie komisji - poprawki Urbaniaka, które - jak mówił - porządkują i ograniczają wystąpienia również członków Rady Ministrów.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Zbigniew BoguckiPrawo i SprawiedliwośćWaldemar ŻurekMinisterstwo Sprawiedliwości
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
