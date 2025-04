Śliz: nie było żadnego pukania do drzwi, tylko Hołownia walnął pięścią w stół Źródło: TVN24

Szymon Hołownia pokazał, że potrafi doprowadzić do tego, że debata w Końskich się odbyła i nie było żadnego pukania do drzwi, tylko walnął pięścią w stół - mówił w "Jeden na jeden" szef klubu Polska 2050-Trzecia Droga Paweł Śliz. Ocenił też, że kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen "nie znajdzie odwagi" by stanąć do debaty z marszałkiem Sejmu.

W piątek w hali sportowej w Końskich odbyła się debata prezydencka. Przez trzy godziny na pytania odpowiadali Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak.

Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu, jednak po tym, jak kilkoro ubiegających się o prezydenturę zadeklarowało przyjazd do miasta, kandydat KO zaproponował, by format rozszerzyć.

Szef klubu Polska 2050-Trzecia Droga Paweł Śliz ocenił w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24, że "Szymon Hołowna wygrał - nawet nie chodzi o samą debatę - tym, że pokazał, że można grać fair play, że można namówić swoich kolegów, żeby nie stali sami - jeden na rynku, drugi w hali sportowej i wykrzykiwali do siebie, że jeden i drugi jest tchórzem".

- Wygrał tym, że pokazał, że dla niego ważna jest cała Polska i tym wygrał debatę - przekonywał.

Co z debatą Hołownia-Mentzen?

Został zapytany, co się stało, że Szymon Hołownia zmienił zdanie i pojechał do Końskich, bo jeszcze w piątek rano w wywiadzie w Radiu Zet mówił, że się tam nie pojawi i nie będzie się prosił o dołączenie go do debaty.

- Pokazał, że jest liderem. Pokazał, że jest niezłomny. Pokazał, że potrafi doprowadzić do tego, że ta debata się odbyła i nie było żadnego pukania do drzwi, wpuszczę, nie wpuszczę, tylko Szymon Hołownia walnął pięścią w stół i powiedział: przepraszam, zatrzymajcie się, nie budujmy duopolu, nie bądźmy Kargulem i Pawlakiem, nie kłóćmy się, kto pierwszy podejdzie do płotu, tylko my wszyscy podejdźmy i zacznijmy rozmawiać i przedstawiajmy swoje wizje Polski. I proszę zobaczyć, co się stało - powiedział Śliz.

Został też zapytany o to, co z debatą Hołowni z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

- Jej nie będzie - stwierdził Śliz. Na uwagę, że lider Polski 2050 mówił, że jego zaproszenie pozostaje aktualne, Śliz ocenił, że Mentzen "nie znajdzie odwagi". Jego zdaniem "boi się stanąć do debaty".