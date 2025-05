Dziś wieczorem debata prezydencka Źródło: TVN24

W poniedziałkowy wieczór nie zabraknie politycznych emocji. O godz. 20:00 rozpocznie się ostatnia debata przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi, którą można oglądać w TVN24 i na TVN24+. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat debaty.

Kluczowe fakty: W poniedziałek o 20:00 rozpocznie się debata prezydencka. Od 18:00 w TVN24 trwać będzie wydanie specjalne.

W debacie udział zadeklarowała cała trzynastka kandydatów na prezydenta.

Debatę organizują trzy stacje telewizyjne telewizje: TVP, Polsat i TVN24.

Poniedziałkowa debata będzie ostatnią taką okazją przed ciszą wyborczą, by posłuchać, co mają do powiedzenia wszyscy kandydaci biorący udział w wyborach prezydenckich. Głosowanie w pierwszej turze odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 18 maja. Oto najważniejsze informacje o dzisiejszej debacie.

Kiedy debata?

Dziś, w poniedziałek 12 maja o godzinie 20:00.

Gdzie transmisja?

Debatę będzie można oglądać w TVN24 i TVN24+. Będą ją także transmitować pozostałe stacje organizujące wydarzenie.

Gdzie się odbędzie?

Debata organizowana jest w studiu Telewizji Polskiej.

Zasady debaty

Kandydaci będą najpierw odpowiadać na pytania trojga dziennikarzy. Potem przyjdzie czas na pytania wzajemne oraz na swobodną wypowiedź.

Kolejność zajmowanych miejsc w studiu oraz zabierania głosu wyznaczyło losowanie z udziałem przedstawicieli sztabów.

To protokół z losowania. I podpisy przedstawicieli sztabów. Losowały komitety na oczach innych komitetów.

Jakie bloki tematyczne?

Pierwsza część debaty podzielona jest na dwa bloki - politykę krajową i zagraniczną. W każdej części każdy z trzech dziennikarzy zada po jednym pytaniu identycznej treści wszystkim kandydatom. Czas na odpowiedź to 60 sekund.

W każdym bloku tematycznym, po odpowiedzi na pytania dziennikarzy, kandydaci będą mogli zadać jednemu kontrkandydatowi jedno pytanie. Czas na pytanie to 20 sekund, a na odpowiedź - 60 sekund. Kandydaci będą mieli także czas na ripostę - 20 sekund.

Po dwóch blokach tematycznych odbędzie się runda pytań wzajemnych. Każdy z kandydatów będzie mógł zadać po dwa pytania. Nie będzie można zadać dwóch pytań temu samemu kandydatowi.

Na zakończenie debaty każdy z kandydatów ma półtorej minuty na podsumowanie swojego wystąpienia, czyli na tzw. swobodną wypowiedź.

Jaka będzie kolejność swobodnych wypowiedzi?

Zgodnie z losowaniem, kandydaci będą wygłaszać swobodną wypowiedź w następującej kolejności: Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Marek Woch, Krzysztof Stanowski, Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Joanna Senyszyn, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Adrian Zandberg, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Rafał Trzaskowski.

Czego nie wolno podczas debaty?

Podczas tej debaty kandydaci nie mogą wnosić do studia telefonów komórkowych ani gadżetów, jak np. flagi.

Kto prowadzi debatę

W imieniu redakcji TVN24 pytania będzie zadawać Radomir Wit, w imieniu TVP - Dorota Wysocka-Schnepf, a w imieniu Polsatu Piotr Witwicki.

Czy będą wszyscy kandydaci

W debacie udział zadeklarowali wszyscy zarejestrowani kandydaci, łącznie trzynastu. Będą to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ile potrwa debata?

Debata ma potrwać około 150 minut.