"Nie zróbcie po raz kolejny tego błędu". Premier apeluje

Debatę rozpoczęło wystąpienie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który przedstawił uzasadnienie prezydenckiego weta. Zdaniem głowy państwa proponowany przez rząd projekt ustawy o kryptoaktywach był między innymi zbyt obszerny, potencjalnie zaburza konkurencyjność podmiotów gospodarczych czy hamuje potencjał rozwoju rynku kryptowalut w Polsce.

Donald Tusk: to dotyczy bezpieczeństwa państwa

Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. - Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby rozstrzygnąć kwestię, która dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa inwestorów i bezpieczeństwa obywateli - mówił.

Zdaniem premiera prezydent zdecydował się na weto, nie mając pełnej wiedzy na temat sprawy. Przytoczył przywoływane przez kancelarię prezydenta porównanie ustawy polskiej i czeskiej.

- Naprawdę niedużo pracy kosztowało, żeby stwierdzić, że czeska ustawa, która jest skromniejsza ilościowo, nie jest dlatego tak skromna, bo przepisy dotyczące rynku kryptowalut są rozsypane w czeskiej rzeczywistości prawnej w 30 ustawach - zaznaczył.

- Nie byłoby tak źle, gdyby weto prezydenta było spowodowane tylko waszą niekompetencją - podkreślił zwracając się do opozycji.

Tusk: proszę o odrzucenie weta prezydenta

Tusk mówił też o istocie tego, o czym "dzisiaj rozmawialiśmy w części tajnej i głosowania" nad wetem.

- Wszystko na to wskazuje, że niektórzy politycy w Polsce, reprezentujący prawą stronę i piastujący bardzo poważne urzędy, za dobrze znają się na kryptowalutach. Zbyt dobrze orientują się, co się dzieje na rynku kryptowalut. Powiedziałbym - w sposób profesjonalny - mówił i dodał, że pomija część niejawną: nazwiska, liczby, nazwy firm.

- Proszę o odrzucenie weta prezydenta, ponieważ ustawa da nam narzędzia, do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie (...) infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego - apelował szef rządu.

Apel premiera: nie zróbcie po raz kolejny tego błędu

Przemówienie premiera wzbudziło emocje po prawej stronie sali plenarnej. - Ludzie, ogarnijcie się. Są dokumenty, to nie jest żadna polityka. Tu nie ma miejsca ani czasu na slogany partyjne, czy na wyzywanie się nawzajem - apelował Tusk.

- Mówimy o sytuacji, w której wiodąca firma na rynku współfinansowana de facto z kapitałem, który umożliwił jej przetrwanie kryzysu przez rosyjskie pieniądze. Gigantyczna suma pieniędzy, która podtrzymała istnienie tej firmy. Firma, która czuje się absolutnie jak panowie na salonach prawicy - przekonywał z sejmowej mównicy Tusk.

Tusk podkreślił, że Nawrocki wetuje i "robi to w interesie firmy, której źródła są przestępcze, gdzie infiltracja rosyjska jest ewidentna". Jak dodał "ewidentne, spektakularne i manifestowane na zewnątrz" są też wpływy tej firmy w obozie prawicy. - Ogarnijcie się - zwrócił się premier do posłów.

- W imię bezpieczeństwa państwa nie zróbcie po raz kolejny tego błędu. Bo tej hańby z siebie nie zmażecie - zakończył szef rządu, przekonując do odrzucenia weta prezydenckiego.

