Cztery miliardy dolarów na "wojnę informacyjną". Rosja "idzie jak kombajn"

Dziennikarka Masza Makarowa z rosyjskojęzycznej redakcji Telewizji Polskiej, była Rzeczniczka Praw Obywatelskich, członkini komisji ds zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich prof. Irena Lipowicz, dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego UW i publicysta Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy oraz autor książki "Szpiedzy Putina" rozmawiali w debacie "Rosyjska hybryda" w TVN24+ o rosyjskiej propagandzie i dezinformacji w Polsce.

Makarowa powiedziała, że jako dziennikarka opisująca wydarzenia z Rosji, Białorusi i związane z wojną w Ukrainie, na co dzień musi się mierzyć z weryfikacją informacji. - Codziennie musimy sobie odpowiadać na pytania "czy to jest prawda, czy to jest fake, czy to jest dezinformacja", szczególnie w temacie wojny w Ukrainie - zaznaczyła.

Profesor Lipowicz wskazała, że codziennie "tysiące ludzi" pracują nad tym, aby siać rosyjską dezinformację i "produkować informacje, które nas wzburzą, zaniepokoją". - I nie ma wśród nich informacji, które służą pochwalaniu ustroju, rzeczywistości, życia codziennego w Federacji Rosyjskiej - tłumaczyła. Profesor wskazała, że na takie "opowieści" Polacy są odporni. Jako przykład rosyjskiej propagandy podała zaprzeczanie państwowości Ukrainy.

Rosyjska dezinformacja w Polsce. Rosja wydaje na to "ogromne sumy"

- Rosjanie wrzucają w internet, w media społecznościowe tematy, które nie mają nic wspólnego z Rosją - uzupełniła dr Bonikowska. Przestrzegła, że Rosjanie posługują się takimi tematami, które "nas rozgrzewają do czerwoności". - Wzbudzają w nas emocje, głównie negatywne - dodała. Powiedziała też, że "w Polsce bardzo dobrze się sprzedają narracje związane z tym, że mamy zadry historyczne z Ukraińcami, z Niemcami, a nawet z Litwinami".

Rzeczkowski wskazał, że według różnych szacunków zachodnich instytucji, Rosja rocznie wydaje na "wojnę informacyjną" cztery miliardy dolarów. - To są ogromne sumy. W porównaniu do tego, jakimi Zachód dysponuje środkami, by temu przeciwdziałać, to jest ogromna przewaga - ocenił.

- Standardem działania i cechą charakterystyczną jest masowość - dodał publicysta. Podkreślił, że Rosjanie wykorzystują "wszystkie środki", te dopuszczalne i niedopuszczalne. - Rosja idzie masą, jak taki kombajn, który stara się zmielić wszystko - stwierdził Rzeczkowski.