Debata w Parlamencie Europejskim. Komentarze po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata "Kryzys praworządności w Polsce a prymat prawa unijnego", w trakcie której przemawiał szef polskiego rządu. "Mateusz Morawiecki w Strasburgu mówi tylko to, co chce słyszeć Jarosław Kaczyński. Europa przeciera oczy ze zdumienia" - skomentowała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska). "Premier mojego kraju został rozjechany w debacie w PE. Dalszy ciąg konfrontacji, półprawd i kłamstw" - ocenił wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Zdaniem europosła PiS Joachima Brudzińskiego premier "znakomicie zbija wszystkie bzdury".

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Głos zabrali między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Mateusz Morawiecki. - Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę, by szantaż stał się metodą uprawniania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje - mówił. Zaproponował utworzenie dodatkowej izby TSUE składającej się z sędziów wybieranych przez sądy konstytucyjne krajów UE.

Kidawa-Błońska: wystąpienie Morawieckiego pełne buty i kłamstw

Debatę komentują politycy i publicyści. "Mateusz Morawiecki w Strasburgu mówi tylko to, co chce słyszeć Jarosław Kaczyński. Europa przeciera oczy ze zdumienia" - skomentowała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska).

Zdrojewski: Morawiecki kłamie, sugeruje, oskarża UE

Senator Bogdan Zdrojewski (KO) wskazał główne zarzuty do Morawieckiego "Nie wie do kogo mówi; kłamie, sugeruje, oskarża UE; rzeczywistość mu nie przeszkadza; zachowuje się jak gość, a nie współgospodarz UE; odwraca uwagę od problemów; przekaz jedynie dla TVP info!" - napisał na Twitterze.

Śmiszek: premier mojego kraju został rozjechany w debacie w Parlamencie Europejskim

"Piszę to ze smutkiem. Premier mojego kraju został rozjechany w debacie w PE. Dalszy ciąg konfrontacji, półprawd i kłamstw. To się sprzedaje w kraju. W UE nie. Winny temu wszystkiemu jest Morawiecki. Złożył wniosek do tzw. TK, a tym samym podłożył bombę pod naszą obecność w UE" - czytamy we wpisie wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.