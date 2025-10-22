Co z górnictwem w Polsce? Debata w TVN24+

Jerzy Korczyński zapowiada debatę "Klimat przyszłości: co z węglem?" w TVN24+ Źródło: TVN24

"Klimat przyszłości: co z węglem?" - to temat środowej debaty, którą obejrzeć będzie można w TVN24+. Start o godzinie 15. Uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy można połączyć wykorzystanie węgla w energetyce z dbaniem o klimat i środowisko.

Debatę, która odbędzie się w Zabrzu, poprowadzi reporter TVN24 Jerzy Korczyński. Gośćmi będą: Aleksandra Helbin - dziennikarka portalu wnp.pl, Rafał Jedwabny - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80" i Patryk Białas - aktywista miejski, ekolog, radny Katowic.

Przyszłość górnictwa w Polsce

Debatujący zastanowią się nad tym, jak długo podatnicy dopłacać będą do nierentownych kopalni węglowych oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest skazana na węgiel, czy może istnieje dla niego jakaś alternatywa. Jeśli tak, to czy rządzący widzą inne rozwiązanie?

Uczestnicy porozmawiają także o tym, jak zaktywizować zawodowo górników. Poruszą też kwestię ewolucji w polskiej energetyce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Powiedzą także, jakie są ekologiczne i społeczne koszty wydobycia i wykorzystania węgla w Polsce.

Debata "Klimat przyszłości: co z węglem?" już dziś o godzinie 15 w TVN24+. Więcej debat TVN24+ tutaj.

