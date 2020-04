"Płuca po kontakcie z wirusem robią się twarde, to przerażająca choroba"

Ochojska niedawno opuściła szpital, od miesięcy leczy się na nowotwór. - Wprowadzenie na oddział osób podejrzanych o koronawirusa anulowało bezpieczeństwo w tym szpitalu. Szpital był odizolowany, ale od świata zewnętrznego. Przyjmował pacjentów, ale my nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym. To dawało duże poczucie bezpieczeństwa. Teraz, jeżeli będą tam osoby podejrzewane o koronawirusa, to będzie to trudne. My, pacjenci, się boimy - mówiła.