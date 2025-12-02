Logo strona główna
Polska

Debata "Bogactwo". Oglądaj w środę w TVN24+ 

pieniądze, euro
Jeff Bezos i Lauren Sanchez wchodzący do hotelu Aman Venice
Źródło: Reuters
W trakcie debaty w TVN24+ zaproszeni goście będą dyskutować o bogactwie i tym, czy najzamożniejsi mogą, chcą i powinni przyczynić się do eliminacji nierówności społecznych. Oglądaj w środę o godzinie 15.

Oglądaj debaty w TVN24+ >>>

- Jeśli jesteście miliarderami. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego się nimi staliście? Bez urazy, oddajcie swoje pieniądze, mordeczki - tymi słowami wokalistka Billie Eilish zwróciła się do oklaskujących ją chwilę wcześniej gości listopadowej gali "The Wall Street Journal".

Na świecie rośnie presja związana z opodatkowaniem najbogatszych. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że przyczyni się to do zmniejszenia nierówności społecznych. Ale czy bogaci chcą się dzielić? W jaki sposób chcą pomagać? Czy pomagać faktycznie powinni? Czym tak naprawdę jest bogactwo? Jak - i czy w ogóle warto - zdobyć fortunę? 

O tym rozmawiać będą goście debaty "Bogactwo" o godzinie 15 w TVN24+

  • prof. Andrzej Jacek Blikle, doradca biznesowy, matematyk, informatyk,
  • Ewelina "Ewelona" Kubiak, celebrytka, influencerka, przedsiębiorczyni,
  • Anna Koziba Świstak, nauczycielka, pisarka, autorka tekstów, piosenkarka,
  • Szymon Radomski, Inicjatywa Pracownicza.

Dyskusję poprowadzi Sebastian Napieraj.

Więcej debat, w tym o planie pokojowym dla Ukrainy, aktach dywersji na kolei, przemocy domowej, alkoholu i prohibicji, bezpieczeństwa na drogach czy chińskiej motoryzacji znajdziesz tutaj.

W środę w TVN24+ zobaczysz także "Podcast polityczny". Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zapraszają już o godzinie 9.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Cilinskas/Shutterstock

