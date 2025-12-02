Debata "Bogactwo". Oglądaj w środę w TVN24+ 

- Jeśli jesteście miliarderami. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego się nimi staliście? Bez urazy, oddajcie swoje pieniądze, mordeczki - tymi słowami wokalistka Billie Eilish zwróciła się do oklaskujących ją chwilę wcześniej gości listopadowej gali "The Wall Street Journal".
Na świecie rośnie presja związana z opodatkowaniem najbogatszych. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że przyczyni się to do zmniejszenia nierówności społecznych. Ale czy bogaci chcą się dzielić? W jaki sposób chcą pomagać? Czy pomagać faktycznie powinni? Czym tak naprawdę jest bogactwo? Jak - i czy w ogóle warto - zdobyć fortunę?
O tym rozmawiać będą goście debaty "Bogactwo" o godzinie 15 w TVN24+
- prof. Andrzej Jacek Blikle, doradca biznesowy, matematyk, informatyk,
- Ewelina "Ewelona" Kubiak, celebrytka, influencerka, przedsiębiorczyni,
- Anna Koziba Świstak, nauczycielka, pisarka, autorka tekstów, piosenkarka,
- Szymon Radomski, Inicjatywa Pracownicza.
Dyskusję poprowadzi Sebastian Napieraj.
