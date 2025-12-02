Debata "Bogactwo". Oglądaj w środę w TVN24+ 

Jeff Bezos i Lauren Sanchez wchodzący do hotelu Aman Venice Źródło: Reuters

- Jeśli jesteście miliarderami. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego się nimi staliście? Bez urazy, oddajcie swoje pieniądze, mordeczki - tymi słowami wokalistka Billie Eilish zwróciła się do oklaskujących ją chwilę wcześniej gości listopadowej gali "The Wall Street Journal".

Na świecie rośnie presja związana z opodatkowaniem najbogatszych. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że przyczyni się to do zmniejszenia nierówności społecznych. Ale czy bogaci chcą się dzielić? W jaki sposób chcą pomagać? Czy pomagać faktycznie powinni? Czym tak naprawdę jest bogactwo? Jak - i czy w ogóle warto - zdobyć fortunę?

O tym rozmawiać będą goście debaty "Bogactwo" o godzinie 15 w TVN24+

prof. Andrzej Jacek Blikle , doradca biznesowy, matematyk, informatyk,

Ewelina "Ewelona" Kubiak , celebrytka, influencerka, przedsiębiorczyni,

Anna Koziba Świstak , nauczycielka, pisarka, autorka tekstów, piosenkarka,

Szymon Radomski, Inicjatywa Pracownicza.

Dyskusję poprowadzi Sebastian Napieraj.

