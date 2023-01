David Strathairn: pomyślałem, że to wspaniała szansa, by przesłanie Karskiego przekazać w formie kreatywnej

Taniec, poezja, muzyka, uczy nas czegoś o nas samych. Pomyślałem, że to jest naprawdę wspaniała szansa do tego, żeby wykorzystać to, co robię, w ramach odpowiedzialności obywatelskiej, by przesłanie Jana Karskiego przekazać w formie kreatywnej - powiedział w "Faktach po Faktach" amerykański aktor David Strathairn, który wciela się w tytułową rolę w monodramie "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego". Spektakl będzie wystawiony w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

Monodram był wystawiany już pod tytułem "Remember this" w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Jorku i San Francisco.

David Strathairn powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach", że decyzja o realizacji takiego spektaklu była bardzo prosta. Mówił, że gdy poznał historię Karskiego, pozostała z nim od tamtej chwili. - To był moment, kiedy nauczyłem się najwięcej na temat Holokaustu, z osobistego świadectwa - dodał.

Mówił, że kiedy poproszono go, by pokazał tę historię, zastanawiał się, jak mógłby to zrobić. - Ten człowiek jest uniwersalnym bohaterem, nie jest bohaterem tylko polskim - podkreślił.

Jak mówił, reżyser spektaklu Derek Goldman, który poprosił go by zaangażował się w tę produkcję, "powiedział, że chciałby by było to coś na cześć Karskiego jako nauczyciela".

- Uważam, że taniec, poezja, muzyka, uczy nas czegoś o nas samych. I pomyślałem, że to jest naprawdę wspaniała szansa do tego, żeby wykorzystać to, co robię, w ramach odpowiedzialności obywatelskiej, by przesłanie Karskiego przekazać w formie kreatywnej, by widzowie mogli doświadczyć zarówno historii, którą on reprezentuje, i wszystko co on reprezentuje sobą jako człowiek, ale tak, żeby widzowie sami mogli doświadczyć twórczego przeżycia - powiedział aktor.

David Strathairn w "Faktach po Faktach" TVN24

- Karski sam o sobie mówił, że jest nic nie znaczącym małym człowiekiem i na przestrzeni swojego życia uważał, że jest człowiekiem, który poniósł porażkę ze względu na to, że przesłanie przekazał, ale nikt go nie słuchał. W związku z tym uważał, że było to niepowodzenie, nie zrobił nic, żeby zapobiec Holokaustowi - mówił Strathairn.

- Mieliśmy nadzieję, że pobudzimy wśród widzów uczucie, by osoby te nie czuły się nic nie znaczące. Możecie coś zrobić, nawet jeżeli to bardzo drobne, małe rzeczy. Karski mówi: musimy dbać o siebie nawzajem, dbajcie o swojego sąsiada, o swoją społeczność, swoją rodzinę - powiedział.

Dodał, że "powinnismy być zainspirowani do tego, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, nawet jeżeli są to bardzo drobne, wydawałoby się kroki".

W Warszawie monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" będzie pokazany 25 i 26 stycznia w stołecznym Teatrze Dramatycznym. 29 stycznia spektakl będzie wystawiony w Artkombinacie w Łodzi, 1 lutego - w krakowskim Teatrze Variete, a 4 lutego - w Auli Artis w Poznaniu.

Źródło: TVN24, PAP