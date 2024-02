Wspólny apel Sikorskiego i Camerona

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych rozmawiał z szefem MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. - Najważniejszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy była sprawa najpilniejsza, czyli zachowanie pokoju w Europie i na świecie - powiedział po spotkaniu Sikorski. Cameron nazwał pomoc Ukrainie "wyzwaniem dla naszego pokolenia". - Ostatnim razem, gdy pozwoliliśmy na to, by dyktator w Europie najechał na inne kraje, Polska poniosła największe konsekwencje - mówił Cameron. Obaj zaapelowali do Kongresu USA o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy.

Szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron składa w czwartek z wizytę Warszawie. Rano rozmawiał z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. W planach ma także spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Po rozmowach ministrowie spraw zagranicznych wygłosili oświadczenie dla mediów.

- Najważniejszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy była sprawa najpilniejsza, czyli zachowanie pokoju w Europie i na świecie. Rozmawialiśmy o trwającej od dwóch lat agresji Rosji przeciwko Ukrainie i wynikającego z niej zagrożenia dla porządku bezpieczeństwa w Europie - mówił Sikorski.

- Pana ministra Camerona nie trzeba przekonywać do tego, że agresywna polityka Putina stanowi zagrożenie nie tylko dla państwowości Ukrainy, ale bezpieczeństwa całego kontynentu. Powstrzymanie rosyjskiego imperializmu stanowi podstawowy warunek dla zachowania wolności i systemu wartości cywilizowanego świata - powiedział.

Jak zaznaczył, Wielka Brytania i Polska od początku wspierają Ukrainę. - Rozmawialiśmy o konkretnych działaniach, które chcemy podjąć w najbliższych tygodniach, aby umocnić potencjał obronny Ukrainy. Przedstawiłem też postulaty, jakie podnoszę na forum Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego państw członkowskich - mówił Sikorski.

Radosław Sikorski, David Cameron PAP/Piotr Nowak

Szef MSZ zaznaczył też, że ministrowie "wymieniali się doświadczeniami narodowymi w dziedzinie egzekwowania sankcji", jakie Polska, Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły na Rosję.

- Bardzo się cieszę z tej wizyty. Będziemy kontynuować nasze działania już od jutra na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dziękuję panu ministrowi za wizytę, a za jego pośrednictwem chciałbym przekazać życzenia pełnego powrotu do zdrowia jego królewskiej mości, królowi Karolowi III - dodał na koniec Sikorski.

Cameron: ważne jest, żebyśmy wspierali się w partnerstwie pomocy Ukrainie TVN24

Cameron o pomocy Ukrainie: to wyzwanie dla naszego pokolenia

Po Sikorskim głos zabrał David Cameron. - Bardzo ważne jest, żebyśmy wspierali się w sprawie pomocy Ukrainie. Jest to wyzwanie dla naszego pokolenia. Dzisiaj dwóch ministrów spraw zagranicznych stoi tutaj tak jak w latach 30., kiedy mieliśmy do czynienia z podobnym wyzwaniem w przypadku agresywnego dyktatora, który starał się zmienić świat siłą i ignorował suwerenność, nienaruszalność granic innych państw - mówił.

- Z tym właśnie mamy do czynienia w przypadku Putina. Wyzwanie polega na tym, czy mamy wystarczającą wolę polityczną, by stawić temu czoła. Jest to oczywiste, jeśli chodzi o siłę wojskową, ekonomiczną, dyplomatyczną. Zbiorowo nasze gospodarki przekraczają siłę gospodarczą Rosji. Pytanie jest takie, czy mamy wolę polityczną. Wiem, że Polska i Wielka Brytania taką wolę mają - tłumaczył.

- Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby przekonać wszystkich naszych sojuszników, by zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy tak, jak robimy to my. Ostatnim razem, gdy pozwoliliśmy na to, by dyktator w Europie najechał na inne kraje, Polska poniosła największe konsekwencje. Polska tak naprawdę została w pełni wyzwolona dopiero po upływie kolejnych 50 lat - mówił.

- Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, kiedy patrzymy na niebezpieczeństwo związane z tym, co czyni Putin w Ukrainie. Musimy wspierać ten kraj - dodał.

Apel do Kongresu USA

- Z uwagi na siłę i potęgę USA bardzo nam zależy, żeby Kongres amerykański też zatwierdził pakiet pomocy, aby wesprzeć Ukrainę finansowo, ale przede wszystkim militarnie w tych nadchodzących miesiącach - powiedział brytyjski minister.

Według Camerona obecnej sytuacji przyglądają się wszystkie kraje na świecie, w tym Chiny czy Iran, "aby sprawdzić, czy my, jako kraje zachodnie, jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami".

Apel uzupełnił polski minister. - Chcę, żeby państwo to potraktowali jako nasz wspólny apel do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i osobiście do pana marszałka Mike'a Johnsona, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. To jest (...) epokowa decyzja, która wpłynie na wiarygodność amerykańską na całym globie - powiedział Sikorski.

Brytyjski minister podkreślał też potrzebę wzmacniania NATO, które jego zdaniem jest kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, lecz także globalnego.

- Cieszymy się, że Finlandia dołączyła do NATO. Czekamy, aż Szwecja dołączy do NATO. Apelujemy do Węgier, aby możliwie jak najszybciej do tego doprowadziły - powiedział Cameron.

Autorka/Autor:ek/kg

Źródło: TVN24