Nie mają pieniędzy, boją się jeździć komunikacją publiczną. Bezpłatne taksówki dla pacjentów onkologicznych

Edyta: "U Taty pojawiły się przerzuty na kości oraz płuca. W tym tygodniu ma zacząć kolejną serię chemioterapii we Wrocławiu. Tata ma trudności w poruszaniu się, jeździ na wózku inwalidzkim. Mamy do przejechania ponad 100 kilometrów i ograniczone fundusze".

Boją się transportu publicznego

- Są pacjenci z aktywną chorobą nowotworową, którzy mają problem z dostaniem się do szpitala, ponieważ nie dysponują własnym samochodem, a nie stać ich na taksówkę. Boją się korzystać z transportu publicznego, gdyż kiedy przechodzi się chemioterapię i naświetlania, to jest to tego typu leczenie, które obniża odporność – zwracała wtedy uwagę Urszula Dragan, która przyszła operację na nowotwór piersi.

Na czym polega akcja?

Teraz będzie podobnie. Każdy chory na nowotwór złośliwy może zgłosić prośbę o transport do i z ośrodka leczenia, szpitala czy przychodni na terenie całego kraju. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie https://www.alivia.org.pl/onkotaxi . Do zgłoszenia należy dodać dokument medyczny zawierający potwierdzenie diagnozy. Po weryfikacji zgłoszenia koszt przejazdu opłaci Fundacja.