Trzecia Droga za darmową antykoncepcją dla kobiet. Jest projekt zmian

Bezpłatna antykoncepcja dla kobiet do 25. roku życia i szerszy niż dotąd zakres refundacji dla pań powyżej tego wieku - to założenia projektu nowelizacji ustawy autorstwa polityków Trzeciej Drogi. W propozycji zmian przepisów zaznaczono, że po radykalizacji prawa aborcyjnego w 2020 roku "sytuacja kobiet jeszcze się pogorszyła, zmalało ich poczucie bezpieczeństwa".

- Chcemy złożyć projekt w sprawie antykoncepcji tak, by kobiety do 25. roku życia miały do niej bezpłatny dostęp, by mogły świadomie planować rodzicielstwo. Uważamy, że ten projekt jest bardzo ważny i bardzo potrzebny kobietom - podkreśliła Szymanowska.