Dariusz Piontkowski wraca do pracy

"Dziś otrzymałem negatywny wyniki testu na obecność wirusa SARS-CoV-2" - oznajmił w mediach społecznościowych minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Rzeczniczka tego resortu Anna Ostrowska wyjaśniała zaś, że oznacza to koniec kwarantanny szefa MEN, który "będzie mógł wrócić do stacjonarnej pracy w ministerstwie". Formalnie Piontkowski sprawuje funkcję do czasu powołania na ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. O negatywnym wyniku testu poinformował również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przebywał na kwarantannie.