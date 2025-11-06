Matecki o "odstrzeleniu" funkcjonariusza. Joński: zawiadamiam prokuraturę

Możliwy jest scenariusz, w którym "łowcy cieni" szukają Ziobry? Żurek odpowiada Źródło: Radio Zet

"Składam zawiadomienie do prokuratury. Matecki publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Powiedzieć zdrajca Polski to jak nic nie powiedzieć. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni czyli art. 255 Kodeksu karnego" - przekazał europoseł KO Dariusz Joński w mediach społecznościowych.

Składam zawiadomienie do prokuratury.

Matecki publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Powiedzieć zdrajca Polski to jak nic nie powiedzieć. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni czyli art. 255 Kodeksu karnego. — Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) November 6, 2025 Rozwiń Joński skład zawiadomienie do prokuratury o słowach Mateckiego Źródło: X

Co mówił Matecki

Zapowiedź polityka to pokłosie słów posła PiS Dariusz Mateckiego o "odstrzeleniu" funkcjonariusza. W ten sposób komentował hipotetyczną sytuację zaangażowania łowców cieni, gdyby Zbigniew Ziobro dostał azyl w Węgrzech.

- Jeśli jakiś tak zwany łowca cieni próbowałby zatrzymać polityka, gdyby minister Ziobro dostał azyl, to na terenie niezależnego, suwerennego państwa taki łowca cieni powinien być po prostu odstrzelony przez służby węgierskie. Inaczej tego nie da się określić - powiedział Matecki w wywiadzie dla Telewizji Republika.

- Jeżeli ktoś działa zbrojnie na terenie niezależnego i suwerennego państwa i próbuje zatrzymać osobę, która uzyskała azyl polityczny, to działa wbrew prawu i jest to zbrojne wystąpienie przeciwko niezależnemu, suwerennemu państwu - dodał poseł PiS.

Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany o to w Radiu Zet. - Wszystko ma swój kres. Jest tak, że czasem rzeczywiście specjalna grupa "łowców cieni", którą mamy w policji, tropi takich uciekinierów - odpowiedział.

Chcą postawić Ziobrze zarzuty

Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

W czwartek sejmowa komisja rozpatrzy wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Nie jest jasne, czy Ziobro pojawi się na posiedzeniu. Ostatni raz publicznie był widziany w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

