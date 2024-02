Dariusz Korneluk z rekomendacją na prokuratora krajowego

Dariusz Korneluk otrzymał rekomendację komisji konkursowej na stanowisko prokuratora krajowego - przekazała na konferencji prasowej wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart. Dodała, że to "nie była prosta decyzja". Wcześniej w poniedziałek odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zgłosiły się do konkursu.

Ejchart: to nie była prosta decyzja

Następnie - jak relacjonowała - odbyła się dwugodzinna dyskusja nad kandydaturami. - I tak decyzją zespołu, przy podziale głosów cztery do trzech, naszą rekomendację, rekomendację zespołu otrzymał pan prokurator Dariusz Korneluk. To nie była prosta decyzja. Pan prokurator został najlepiej oceniony z grona zgłoszonych do konkursu osób - powiedziała.

Bodnar: przedstawię odpowiedni wniosek premierowi

Bodnar odniósł się do też zarzutów nielegalności konkursu. Stwierdził, że nie jest to działanie nielegalne - jest wręcz "nadmierne" w stosunku do tego, co wymaga ustawa. Zaznaczył również, że dopuszczenie do konkursu także prokuratorów, którzy nie byli prokuratorami krajowymi, stanowiło niezamykanie drogi osobom, które chciały wziąć udział w konkursie.