JEDEN NA JEDEN Dariusz Klimczak o orędziu Karola Nawrockiego. "Winny się tłumaczy" Kamila Grenczyn |

Klimczak o Nawrockim. "Bulwersujące to jest, jaką skalę hipokryzji przedstawił w tym swoim orędziu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Zapowiedział przy tym skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.

W orędziu ocenił między innymi, że obecna sytuacja finansowa państwa jest efektem "błędnej polityki" rządu. - Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur - mówił prezydent.

Klimaczak pyta Nawrockiego: dlaczego pan tydzień zwlekał?

W "Jeden na jeden" w TVN24 Dariusz Klimczak potwierdził, że oglądał wystąpienie prezydenta. - Gęsto się tłumaczył. Tak naprawdę nie ma wytłumaczenia dla swojej decyzji. Bulwersujące jest, jaką skalę hipokryzji przedstawił w swoim orędziu. Domaga się szybkiego z dnia na dzień obniżenia cen paliw, a ja się zapytam pana prezydenta: dlaczego pan tydzień zwlekał? Kiedy decyzję podjął Sejm i Senat? I dlaczego sam się domaga z dnia na dzień, a przespał tydzień? - pytał retorycznie.

- Decyzja prezydenta nie ma nic wspólnego z jego merytoryczną analizą tych ustaw, bo on żadnej ustawy merytorycznie nie analizuje. O wszystkim decyduje jego kalkulacja polityczna - ocenił minister.

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Klimczak o Nawrockim. "Doskonale wiedział, że nie obroni się przed Polakami"

Zdaniem Klimczaka "prezydent Nawrocki doskonale wiedział, że nie obroni się przed Polakami, nie podpisując tej ustawy". - Ludzie by go zjedli i tylko dlatego podpisał tę ustawę, a później buńczucznie opowiadał, dlaczego podpisuje. Winny się tłumaczy i on naprawdę gęsto się tłumaczy, ale nie wytłumaczy tego - mówił.

Zaznaczył też, że rząd oczekuje tego, że Nawrocki "poniesie odpowiedzialność za to, że inflacja w Polsce jest wyższa".

Klimczak był dalej pytany o końcowy fragment orędzia i to, czy upatruje w nim przełomu w kwestii współpracy prezydenta z rządem. Nawrocki przekonywał między inny, że nie chce "nieustannej wojny politycznej" i "nie interesuje go polityczny szach". - Refleksja u pana prezydenta Nawrockiego? Chciałbym, ale wątpię, żeby tak rzeczywiście było. Jest trochę zbity, ponieważ dostał naprawdę duży łomot od opinii publicznej, od branży - ocenił.

- Prezydent ustalił sobie kurs na konfrontację. On nie chce wywiązywać się z ustrojowej roli, czyli stabilizatora funkcji państwowych, niwelowania konfliktów, ale dolewa oliwy do ognia i to jest najbardziej smutne. W tych niespokojnych czasach, w których żyjemy, tylko spokój może nas ratować i od tego jest prezydent - podsumował Klimczak.

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