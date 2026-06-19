Fakty po Faktach Dariusz Klimczak: Maciej Lasek będzie wiceministrem do spraw lotnictwa do końca miesiąca Filip Czerwiński |

Dariusz Klimczak: Maciej Lasek będzie wiceministrem infrastruktury do spraw lotnictwa do końca czerwca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (ostatecznie inwestycja ma nosić nazwę Port Polska). Jego następcą zostanie wiceminister Piotr Malepszak - przekazał w piątek resort infrastruktury.

- Pan minister Lasek powiedział mi, że de facto to jest na jego prośbę. On zamyka pewien etap. Zaczął realizować projekt, doprowadził budowę lotniska do ważnego momentu, w którym w poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę fundamentów pod terminal - powiedział w "Faktach po Faktach" minister infrastruktury i poseł PSL Dariusz Klimczak.

Jak mówił Klimczak, Lasek także zrealizował "ważne czynności", jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości, która ma połączyć lotnisko z Warszawą. - Przygotował i ogłosił pierwsze przetargi na wybudowanie kolei dużych prędkości. Ma ten etap za sobą. Postanowił złożyć dymisję - zaznaczył.

Lasek wiceministrem do końca miesiąca

Minister Klimczak tłumaczył, że jako pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek podlegał bezpośrednio premierowi. Nadal jest wiceministrem infrastruktury ds. lotnictwa, ale to ma się wkrótce zmienić.

- Usłyszałem wczoraj od Macieja Laska, że do końca miesiąca będzie wiceministrem do spraw lotnictwa, czyli wiceministrem infrastruktury, i z końcem miesiąca kończy także tę funkcję - poinformował Dariusz Klimczak na antenie TVN24.

Maciej Lasek został pełnomocnikiem rządu ds. CPK 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024, otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Gość "Faktów po Faktach" TVN24 przekazał również, że wciąż nie zostało ustalone w Koalicji 15 października, kto będzie nowym wiceministrem infrastruktury ds. lotnictwa.

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