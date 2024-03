Paweł Kukiz zeznawał w poniedziałek przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Już na początku posiedzenia komisji doszło do spięcia pomiędzy przewodniczącym komisji Dariuszem Jońskim z Koalicji Obywatelskiej a przewodniczącym trzyosobowego koła poselskiego Kukiz'15.

Paweł Kukiz zeznawał w poniedziałek przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Odpowiadał na pytania o swój wpis z 2020 roku, w którym przedstawił próby przekonywania posłów jego formacji do poparcia wyborów korespondencyjnych.

- Mam jedną uwagę – przerwał Paweł Kukiz. – Jeśli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, to wie pan, to że byłem wokalistą zespołu Piersi ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że był pan kierownikiem basenu – ocenił.