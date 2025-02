Joński pokazał wydatki Instytutu Pamięci Narodowej. "Oczko w głowie Kaczyńskiego"

Joński o IPN: co roku coraz więcej pieniędzy

- To oznacza, że tam pracowało 14 osób i każda z nich zarabiała ponad 20 tysięcy (złotych - red.) - doprecyzował. Dodał, że oprócz nich "jest jeszcze kolejnych 17 osób do obsługi mediów społecznościowych".

Joński zauważył, że "jak ktokolwiek" odwiedzi media społecznościowe IPN-u, "to zobaczy, że to prawie w ogóle nie istnieje".

Joński powiedział również, że "IPN był takim oczkiem w głowie Kaczyńskiego" i że dostawał "co roku coraz więcej pieniędzy". Wyjaśnił, że dane uzyskał od Instytutu Pamięci Narodowej po pytaniu o dostęp do informacji publicznej.

"To są kontrole zaplanowane"

Kontrola, która jest teraz, jest wynikiem kontroli wcześniejszej, budżetowej, która się odbyła i to są kontrole zaplanowane - wyjaśniła posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. Dodała, że "nie mają one nic wspólnego z kampanią wyborczą".

Posłanka mówiła też, że "tam dochodziło do (...) poświadczenia nieprawdy" przy zamówieniach. - W żadnej instytucji nie dochodzi do takich rzeczy, jeżeli nie ma przyzwolenia z góry, bo każda ryba psuje się od głowy - skwitowała.

Joński: Nawrocki zrobił z IPN-u IPN Travel

Oliwiecka o odtajnieniu planów przez Błaszczaka: nosi znamiona zdrady

- To nie jest głupota, to nie jest brak odpowiedzialności. To moim zdaniem nosi znamiona po prostu zdrady - oceniła.

- Minister obrony jest nie do obrony po prostu - stwierdził natomiast Joński. Dodał, że Błaszczak "nigdy nie powinien już działać w polityce". - A to, kto mu podpowiedział i do ucha szepnął, szczerze mówiąc, mnie mało interesuje. On odpowiadał jako minister i on musi za to odpowiedzieć - zaznaczył.