Barski spotkał się z prezydentem

czytaj dalej

"Szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie, to zło w czystej postaci" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób odniósł się do sprawy alkoholu sprzedawanego w tubkach kojarzonych z produktami dla dzieci.