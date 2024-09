Dariusz Barski pojawił się przed Prokuraturą Krajową. "Ja pełnię tę funkcję"

Obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak stwierdzono, że wcześniejsza nominacja Barskiego na to stanowisko była wadliwa.

Barski przed Prokuraturą Krajową

Politycy PiS domagają się, by policja wyegzekwowała uchwałę Izby Karnej Sądu Najwyższego i dopuściła Barskiego do wykonywania obowiązków prokuratora krajowego. Pismo w tej sprawie złożono w poniedziałek do Komendanta Głównego Policji.