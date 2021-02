"Nic mi nie wiadomo o tym, żeby pozycja Mateusza Morawieckiego była zagrożona"

To dobry system, kiedy mamy zdolnych ludzi w naszym obozie. Daniel Obajtek świetnie realizuje projekty biznesowe, a Mateusz Morawiecki projekty państwowe - mówił w TVN24 Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia i klubu PiS. Komentował spekulacje, według których Obajtek miałby przejąć od Morawieckiego funkcję premiera. - Nic mi nie wiadomo o tym, żeby pozycja Mateusza Morawieckiego była dzisiaj zagrożona - powiedział.

W zeszłym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla telewizji internetowej wPolsce zachwalał Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Mówił, że jest on "nadzieją" dla Polaków i ma "coś takiego, co daje pan Bóg, a co trudno zdefiniować, czyli aurę, którą wokół siebie tworzy, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu".