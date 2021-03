"Podwójne życie Daniela Obajtka musi być wyjaśnione". Posłowie składają zawiadomienie do prokuratury

Do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Złożyli je posłowie Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa i Aleksander Miszalski. Zwracają uwagę na to, że Obajtek miał w przeszłości łączyć funkcję wójta gminy Pcim z prowadzeniem działalności gospodarczej, czego prawo zabrania.

"Prokuratura musi się wreszcie zapoznać z nagraniami Daniela Obajtka"

Sowa: Obajtek to nie jest osoba, która nie ma nic za uszami

"Katalog świadków powinien zostać poszerzony"

Zdaniem Sowy w tej sprawie "katalog świadków powinien zostać poszerzony". - Wczoraj słyszeliśmy na przykład, że w obronie prezesa Obajtka stanął minister (Błażej) Spychalski z kancelarii prezydenta, który wiedział - a my takiej wiedzy nie mamy - że Daniel Obajtek pełnił działalność gospodarczą przed objęciem funkcji wójta. On wówczas był tylko kierownikiem, a ta firma należała do jego wujów – powiedział poseł. Nawiązał do wypowiedzi Spychalskiego z "Kawy na ławę" w TVN24, gdzie prezydencki minister mówił, iż "nie ma pewności, że te nagrania pochodzą z okresu, kiedy prezes Daniel Obajtek był wójtem Pcimia".