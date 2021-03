Jaki: Znamy się z Danielem. Mówi, że nie można zweryfikować, skąd pochodzi ta taśma

Nie znam wszystkich szczegółów w tej sprawie, niech to badają instytucje, ale Daniel Obajtek mówi, że nie można zweryfikować skąd pochodzi ta taśma - powiedział w TVN24 europoseł Patryk Jaki. Jak dodał, "konieczne jest to", aby sprawa obecnego szefa Orlenu "została wyjaśniona". - Ale mam duże wątpliwości co do tego, jak przedstawia to "Gazeta Wyborcza" - dodał.

Jaki: no, znamy się

- Nie znam wszystkich szczegółów w tej sprawie, niech to badają instytucje, natomiast wiem tyle, że Daniel Obajtek mówi, że nie można zweryfikować, skąd pochodzi ta taśma. Jego zdaniem pochodzi z czasów, kiedy nie był wójtem, a ja mam ograniczone zaufanie do "Gazety Wyborczej", bo już wielokrotnie byłem ofiarą kłamstw i manipulacji - mówił dalej europoseł. - Te nagrania nie wskazują, z kiedy dokładnie jest to nagranie. To trzeba ustalić i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Ani ja, ani pan nie wiemy tego na sto procent - zwrócił się do prowadzącego program. Dopytywany, czy tą sprawą nie powinna się zajmować prokuratura, odpowiedział: - Nie mam dostępu do tych materiałów i nie znam wszystkich szczegółów. Jak mówił, "konieczne jest to, aby została wyjaśniona". - Ale mam duże wątpliwości co do tego, jak przedstawia to "Gazeta Wyborcza" - dodał Jaki.