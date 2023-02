Obajtek przegrywa z tvn24.pl. Sąd w całości oddala jego żądania 

czytaj dalej

Korespondent TVN24 Paweł Łukasik przebywa w jednym z tureckich regionów dotkniętych tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi. Relacjonował we wtorek wieczorem, jak radzą sobie mieszkańcy tych terenów. - Ich domy po prostu przestały istnieć. Nie mają gdzie się podziać. Jeśli nawet domy stoją, to też z obawy o to, co może się stać dalej, większość z nich spędza wieczór i noc w samochodach, w miejscach takich, jak to - mówił, stojąc obok grupy osób rozpalających ognisko na otwartej przestrzeni.