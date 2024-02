Komentarze po odwołaniu prezesa Orlenu. "Era Daniela Obajtka się skończyła"

Szczerba: czas na audyty i działania kontrolerów

Dopytywany, czy jego zdaniem Obajtek będzie chciał ukryć się za immunitetem, ponieważ mówi się o tym, że ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Szczerba zaznaczył, że do czerwca, kiedy odbędą się wybory, pozostało jeszcze trochę czasu.

Szczerba: wszystkie wątki działalności Orlenu muszą być wyjaśnione

- Orlen stał się przechowalnią dla PiS-owskich aparatczyków, ich dzieci, pociotków. To wszystko musi być wyjaśnione, jak też to, do czego nie mieli dostępu kontrolerzy NIK-u. To są usługi marketingowe, sponsoringowe, prawne, darowizny, które na lewo i prawo Orlen i jego spółki przekazywały różnym dziwnym fundacjom. Te pieniądze muszą wrócić, a Daniel Obajtek musi ponieść odpowiedzialność - stwierdził Szczerba.