Obajtek: jako wójt Pcimia na pewno nie miałem milionów na koncie

Tłumaczy się winny. Nie mam nic do ukrycia - mówi "Faktowi" Daniel Obajtek. Prezes Orlenu w wywiadzie zwraca uwagę na wsparcie swojej rodziny przy budowaniu majątku. Odpowiada także na pytania o kontakty z politykami rządu i o Jarosława Kaczyńskiego, sfotografowanego na tle archiwalnych teczek w biurze PiS.

W mediach od kilku tygodni pojawiają się informacje dotyczące majątku prezesa Orlenu Daniela Obajtka , a posłowie opozycji stawiają wobec tego pytania o jego oświadczenia majątkowe. Wcześniej przedstawiono informację, że w 2009 roku jako wójt Pcimia kierował "z tylnego siedzenia" spółką, co jest niezgodne z prawem. We wtorek CBA poinformowało, że na wniosek Obajtka zajmie się jego finansami. W ostatnich wywiadach prezes Orlenu zaprzeczał, aby załamał prawo.

W piątek opublikowany został kolejny wywiad z Obajtkiem. W rozmowie z dziennikarzami "Faktu" odpowiadał między innymi na szereg pytań dotyczących posiadanego majątku. - Pierwsze mieszkanie po prostu dostałem. Tak jest w wielu polskich rodzinach, że rodzice starają się wyposażyć swoje dzieci na starcie - mówił. - Uczciwie się dorabiałem. Pracowałem i nadal pracuję po 16 godzin dziennie. To, co zarabiam, inwestuję, ale mam też kredyty - wyliczał.

"Kto pamiętałby rozmowy sprzed kilkunastu lat?"

Obajtek opisywał, że "zawsze miał poczucie, że może liczyć na pomoc rodziny". Ucinał jednak pytania o wuja, właściciela Elektroplastu - firmy konkurencyjnej do TT Plast, którą - według "Gazety Wyborczej" - miał kierować jako wójt Pcimia. - To daleki krewny ze strony ojca, żadna bliska rodzina - mówił Obajtek. - Wiele razy mnie pomawiał i później po wyrokach sądów musiał mnie przepraszać. Tak naprawdę to ja z kilkoma innymi osobami budowałem mu firmę - przekonywał.