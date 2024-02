Daniel Obajtek: "Adam, słuchaj, dzwonił do mnie Parys [Jan Parys, w latach 2015-2018 szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych], że Franciszek dzwonił dwa tygodnie przed... teraz do prezydenta i Parys mnie prosił, żebym dał do Watykanu płyn, musimy naszykować masę płynu!" Adam Burak: "no". DO: "a Franciszek wie, że już Orlen ma dać płyn i wyobraź sobie, że Franciszek…". AB: "papież?". DO: "... dziękował prezydentowi... papież…". AB: "kur... hehehe". DO: "...dziękował prezydentowi w rozmowie telefonicznej, że Orlen przekaże im płyn kur..., wyobrażasz to sobie?". AB: "hehehe, no zajebi... no". DO: "kur... Adam, szykujmy tira płynu do Watykanu". AB: "no ale, to co trzeba zrobić, żeby teraz to dostarczyć?". DO: "tira płynu szykuj! Słuchaj kur… maseczek, tych srebrnych kur..., tam załadujmy tych maseczek srebrnych dwieście tysięcy z jonami srebra". AB: "dobra". DO: "szykujcie to kur... wszystko na poniedziałek i wyjedzie tir do Watykanu w poniedziałek, ja już dzwonię do prezydenta. I to trzeba rozgłosić na prawo i lewo!". ______________________________